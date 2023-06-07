https://ria.ru/20230607/khanssen-1876783952.html

СВР пообещала сохранить светлую память о советском агенте Ханссене

СВР пообещала сохранить светлую память о советском агенте Ханссене - РИА Новости, 07.06.2023

СВР пообещала сохранить светлую память о советском агенте Ханссене

Экс-сотрудник ФБР США, бывший агент советской и российской разведки Роберт Ханссен внес выдающийся вклад в обеспечение безопасности России, поддержание мира и... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:53

2023-06-07T17:53

2023-06-07T17:53

россия

сша

безопасность

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-сотрудник ФБР США, бывший агент советской и российской разведки Роберт Ханссен внес выдающийся вклад в обеспечение безопасности России, поддержание мира и международной стабильности, и отечественные разведчики навсегда оставят светлую память о нем в своих сердцах, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "С сожалением узнали, что, по информации американских властей, в тюрьме города Флоренс штата Колорадо в возрасте 79 лет "по естественным причинам" ушел из жизни бывший сотрудник ФБР и большой друг Советского Союза Роберт Ханссен, внесший выдающийся вклад в обеспечение безопасности нашей страны, поддержание мира и международной стабильности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СВР. "Светлая память о Роберте навсегда останется в наших сердцах", - отмечается в сообщении. Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Роберт Ханссен (Robert Hanssen, родился в 1944 году) был арестован в 2001 году. Он был обвинен в том, что в течение многих лет передавал Москве секретную информацию, в том числе сведения о средствах электронной разведки, а также раскрыл нескольких двойных агентов. В 2002 году Ханссена приговорили сразу к 15 последовательным пожизненным заключениям. Он отбывал срок в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США близ города Флоренс в штате Колорадо. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости в 2020 году говорил, что Ханссен внес "просто выдающийся вклад" в обеспечение безопасности СССР, а затем России, и поэтому США никогда не согласятся на его обмен.

https://ria.ru/20230606/khanssen-1876341707.html

https://ria.ru/20230606/shpionazh-1876459313.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, безопасность, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)