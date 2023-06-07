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В Краснодарском крае сообщили о хакерской атаке на радиостанции - РИА Новости, 07.06.2023
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14:25 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/khakery-1876706329.html
В Краснодарском крае сообщили о хакерской атаке на радиостанции
В Краснодарском крае сообщили о хакерской атаке на радиостанции - РИА Новости, 07.06.2023
В Краснодарском крае сообщили о хакерской атаке на радиостанции
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о фейковых сообщениях, прозвучавших в эфире радиостанций Сочи, Джубгы, Темрюка и ряда других районов региона, на... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:25
2023-06-07T14:25
происшествия
краснодарский край
сочи
темрюк
хакеры
россия
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КРАСНОДАР, 7 июн - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о фейковых сообщениях, прозвучавших в эфире радиостанций Сочи, Джубгы, Темрюка и ряда других районов региона, на данный момент вещание восстановлено. "На радиостанции Краснодарского края произошла очередная хакерская атака. В эфире ряда радиостанций в Сочи, Джубге, Темрюке и ряде районов края прозвучало фейковое сообщение. Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстановлено в обычном режиме. Цель провокаций - запугивание жителей", - говорится в телеграм-канале оперштаба. Власти напоминают, что достоверную информацию о возможных угрозах могут сообщить только официальные ведомства и государственные органы власти.
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происшествия, краснодарский край, сочи, темрюк, хакеры, россия
Происшествия, Краснодарский край, Сочи, Темрюк, хакеры, Россия
В Краснодарском крае сообщили о хакерской атаке на радиостанции

В Краснодарском крае сообщили о хакерской атаке на радиостанции Сочи, Джугбы и Темрюка

© РИА Новости / Павел КомаровМагнитола с радиоприемником
Магнитола с радиоприемником - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Павел Комаров
Магнитола с радиоприемником. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 июн - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о фейковых сообщениях, прозвучавших в эфире радиостанций Сочи, Джубгы, Темрюка и ряда других районов региона, на данный момент вещание восстановлено.
"На радиостанции Краснодарского края произошла очередная хакерская атака. В эфире ряда радиостанций в Сочи, Джубге, Темрюке и ряде районов края прозвучало фейковое сообщение. Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстановлено в обычном режиме. Цель провокаций - запугивание жителей", - говорится в телеграм-канале оперштаба.
Власти напоминают, что достоверную информацию о возможных угрозах могут сообщить только официальные ведомства и государственные органы власти.
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