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Иран создаст газовый хаб при участии России, Туркмении и Катара - РИА Новости, 07.06.2023
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11:15 07.06.2023 (обновлено: 11:50 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/khab-1876657731.html
Иран создаст газовый хаб при участии России, Туркмении и Катара
Иран создаст газовый хаб при участии России, Туркмении и Катара - РИА Новости, 07.06.2023
Иран создаст газовый хаб при участии России, Туркмении и Катара
Иран при участии России, Туркмении и Катара стремится создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе в южной иранской провинции Бушер, расположенной на... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:15
2023-06-07T11:50
иран
россия
тегеран (город)
в мире
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Иран при участии России, Туркмении и Катара стремится создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе в южной иранской провинции Бушер, расположенной на берегу Персидского залива, заявил агентству ISNA министр нефти Ирана Джавад Оуджи."Исламская республика… обладая 33 триллионами кубических метров извлекаемых запасов газа, занимает второе место в мире по запасам этого ресурса… Мы стремимся при содействии России, Туркмении и Катара превратить Персидский залив и Асалуйе в газовый хаб", – приводит слова министра ISNA.Министр не озвучил подробности проекта, отметив лишь, что сейчас выполняются необходимые подготовка и планирование.
https://ria.ru/20230526/chelyabinsk-1874396668.html
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иран, россия, тегеран (город), в мире
Иран, Россия, Тегеран (город), В мире
Иран создаст газовый хаб при участии России, Туркмении и Катара

Иран создаст газовый хаб в Персидском заливе при участии России, Туркмении и Катара

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Иран при участии России, Туркмении и Катара стремится создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе в южной иранской провинции Бушер, расположенной на берегу Персидского залива, заявил агентству ISNA министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
"Исламская республика… обладая 33 триллионами кубических метров извлекаемых запасов газа, занимает второе место в мире по запасам этого ресурса… Мы стремимся при содействии России, Туркмении и Катара превратить Персидский залив и Асалуйе в газовый хаб", – приводит слова министра ISNA.
Министр не озвучил подробности проекта, отметив лишь, что сейчас выполняются необходимые подготовка и планирование.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Текслер: Челябинск должен стать центром скоростных перевозок грузов в Иран
26 мая, 16:16
 
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