https://ria.ru/20230607/kennedi-1876645670.html

Кеннеди-младший рассказал о действиях в случае победы на выборах президента

Кеннеди-младший рассказал о действиях в случае победы на выборах президента - РИА Новости, 07.06.2023

Кеннеди-младший рассказал о действиях в случае победы на выборах президента

В случае победы на президентских выборах в США Роберт Кеннеди — младший намерен работать над мирными инициативами, заявили РИА Новости в офисе политика, который РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:37

2023-06-07T10:37

2023-06-07T13:47

россия

сша

в мире

украина

роберт кеннеди

джон кеннеди (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876656867_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_7012b807f4840f89e595e316b6121a8e.jpg

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. В случае победы на президентских выборах в США Роберт Кеннеди — младший намерен работать над мирными инициативами, заявили РИА Новости в офисе политика, который претендует на пост главы Белого дома."Конфликт на Украине по большей части носит искусственный характер и подпитывается оборонной промышленностью, неоконсерваторами и милитаристскими настроениями во внешнеполитическом истеблишменте", — говорится в ответе офиса на письменный запрос агентства.Там отметили, что Кеннеди-младший "сожалеет о российском вторжении", но при этом признает, что США сыграли большую роль в подстрекательстве к конфликту посредством серии враждебных провокаций начиная с 1990-х годов.Как полагает политик, в тот момент, когда США прекратят следовать по пути преднамеренной эскалации украинского конфликта и начнут стремиться к миру, Россия проявит готовность пойти на компромисс и заключить мир. Такой мир, по мнению Кеннеди-младшего, будет "уважать суверенитет Украины, а также интересы России в области безопасности".Кроме того, политик намерен вступить в диалог с Россией о заключении новых соглашений по контролю над вооружениями во имя "постепенного разоружения всех стран".Кеннеди-младший приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди. Ему 69 лет. СМИ называют его адвокатом, который специализируется на экологических темах, и антипрививочником.В конце апреля он официально объявил об участии в выборах главы государства. Кеннеди-младший претендует на то, чтобы быть выдвинутым от Демократической партии, от которой собирается баллотироваться и действующий президент Джо Байден.

https://ria.ru/20230606/podderzhka-1876588852.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, в мире, украина, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик)