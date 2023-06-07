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Кеннеди-младший рассказал о действиях в случае победы на выборах президента - РИА Новости, 07.06.2023
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10:37 07.06.2023 (обновлено: 13:47 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/kennedi-1876645670.html
Кеннеди-младший рассказал о действиях в случае победы на выборах президента
Кеннеди-младший рассказал о действиях в случае победы на выборах президента - РИА Новости, 07.06.2023
Кеннеди-младший рассказал о действиях в случае победы на выборах президента
В случае победы на президентских выборах в США Роберт Кеннеди — младший намерен работать над мирными инициативами, заявили РИА Новости в офисе политика, который РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:37
2023-06-07T13:47
россия
сша
в мире
украина
роберт кеннеди
джон кеннеди (политик)
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. В случае победы на президентских выборах в США Роберт Кеннеди — младший намерен работать над мирными инициативами, заявили РИА Новости в офисе политика, который претендует на пост главы Белого дома."Конфликт на Украине по большей части носит искусственный характер и подпитывается оборонной промышленностью, неоконсерваторами и милитаристскими настроениями во внешнеполитическом истеблишменте", — говорится в ответе офиса на письменный запрос агентства.Там отметили, что Кеннеди-младший "сожалеет о российском вторжении", но при этом признает, что США сыграли большую роль в подстрекательстве к конфликту посредством серии враждебных провокаций начиная с 1990-х годов.Как полагает политик, в тот момент, когда США прекратят следовать по пути преднамеренной эскалации украинского конфликта и начнут стремиться к миру, Россия проявит готовность пойти на компромисс и заключить мир. Такой мир, по мнению Кеннеди-младшего, будет "уважать суверенитет Украины, а также интересы России в области безопасности".Кроме того, политик намерен вступить в диалог с Россией о заключении новых соглашений по контролю над вооружениями во имя "постепенного разоружения всех стран".Кеннеди-младший приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди. Ему 69 лет. СМИ называют его адвокатом, который специализируется на экологических темах, и антипрививочником.В конце апреля он официально объявил об участии в выборах главы государства. Кеннеди-младший претендует на то, чтобы быть выдвинутым от Демократической партии, от которой собирается баллотироваться и действующий президент Джо Байден.
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россия, сша, в мире, украина, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик)
Россия, США, В мире, Украина, Роберт Кеннеди, Джон Кеннеди (политик)
Кеннеди-младший рассказал о действиях в случае победы на выборах президента

Кеннеди-младший в случае победы на выборах намерен вести диалог с Россией о вооружениях

© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSOКандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSO
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. В случае победы на президентских выборах в США Роберт Кеннеди — младший намерен работать над мирными инициативами, заявили РИА Новости в офисе политика, который претендует на пост главы Белого дома.
"Конфликт на Украине по большей части носит искусственный характер и подпитывается оборонной промышленностью, неоконсерваторами и милитаристскими настроениями во внешнеполитическом истеблишменте", — говорится в ответе офиса на письменный запрос агентства.
Там отметили, что Кеннеди-младший "сожалеет о российском вторжении", но при этом признает, что США сыграли большую роль в подстрекательстве к конфликту посредством серии враждебных провокаций начиная с 1990-х годов.
Как полагает политик, в тот момент, когда США прекратят следовать по пути преднамеренной эскалации украинского конфликта и начнут стремиться к миру, Россия проявит готовность пойти на компромисс и заключить мир. Такой мир, по мнению Кеннеди-младшего, будет "уважать суверенитет Украины, а также интересы России в области безопасности".
Кроме того, политик намерен вступить в диалог с Россией о заключении новых соглашений по контролю над вооружениями во имя "постепенного разоружения всех стран".
Кеннеди-младший приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди. Ему 69 лет. СМИ называют его адвокатом, который специализируется на экологических темах, и антипрививочником.
В конце апреля он официально объявил об участии в выборах главы государства. Кеннеди-младший претендует на то, чтобы быть выдвинутым от Демократической партии, от которой собирается баллотироваться и действующий президент Джо Байден.
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