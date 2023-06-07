https://ria.ru/20230607/karlson-1876638994.html

Карлсон указал на ложь американских СМИ о Каховской ГЭС и Путине

Карлсон указал на ложь американских СМИ о Каховской ГЭС и Путине - РИА Новости, 07.06.2023

Карлсон указал на ложь американских СМИ о Каховской ГЭС и Путине

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем новом шоу Tucker on Twitter раскритиковал позицию американских СМИ по ситуации вокруг Каховской ГЭС... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:03

2023-06-07T10:03

2023-06-07T10:03

в мире

такер карлсон

россия

разрушение каховской гэс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6eaed4523d8724c2427e0c636dd34fd1.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем новом шоу Tucker on Twitter раскритиковал позицию американских СМИ по ситуации вокруг Каховской ГЭС. "Это сделал Путин! Это сделал Путин! А причина проста: Путин – это зло. А те, кто на стороне зла, совершают зло исключительно ради получения удовольствия от самого процесса. В данном случае Путин атаковал сам себя, что является высшей формой зла и потому идеально подходит человеку такого склада". Вот так нам все объяснили", — сказал журналист. В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подорвав электростанцию, киевский режим пытался лишить Крым воды. Он также связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876627255.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, такер карлсон, россия, разрушение каховской гэс, вооруженные силы украины