Жители Новой Каховки не торопятся покидать город

НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 7 июн - РИА Новости. Жители Новой Каховки не торопятся покидать свои дома после разрушения Каховской ГЭС, приведшего к подтоплениям в городе, и несмотря на непрекращающиеся обстрелы, передает корреспондент РИА Новости. По данным властей города, уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки понизился более чем на полметра. Уже в основном восстановлена подача электричества и воды, работает сотовая связь, возобновил движение пассажирский транспорт. Вблизи городской больницы работает пункт эвакуации. Оперативный штаб, созданный при участии МЧС и сотрудников городской администрации, направил туда автобус, чтобы желающие смогли выехать в не затронутые бедствием районы Херсонской области: города Железный Порт, Скадовск и Геническ. Однако желающих выехать из Новой Каховки сегодня там не оказалось. Лишь несколько человек подошли поинтересоваться у сотрудника оперативного штаба подробностями, касающимися маршрута эвакуации. Они сообщили журналистам, что хотят выехать прежде всего из-за непрекращающихся обстрелов города со стороны украинских войск. "Я 46 лет прожила в Новой Каховке, в прошлом - директор художественной школы. Мне нужна медицинская помощь, поэтому я пришла поинтересоваться... Хочу уехать, но не сейчас", - сказала пенсионерка Мария. По её словам, к тяжёлому решению покинуть город она пришла из-за постоянных обстрелов города. Наводнение не коснулось ее дома, но ночевать женщина все же отправилась к дочери. "По нашему дому было не менее 17 ударов... примерно месяца полтора назад. У моих соседей снарядом вынесло квартиру, мне страшно", - заметила Мария. Сотрудники оперативного штаба взяли у нее телефон и записали адрес, чтобы помочь организовать выезд. В течение беседы с Марией в городе прозвучали шесть хлопков, вероятно, вызванных прилетами украинских снарядов. По данным экстренных служб региона, ежедневно по Новой Каховке украинские войска выпускают не менее 30 снарядов.
Затопленные улицы в Новокаховском городском округе
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 7 июн - РИА Новости. Жители Новой Каховки не торопятся покидать свои дома после разрушения Каховской ГЭС, приведшего к подтоплениям в городе, и несмотря на непрекращающиеся обстрелы, передает корреспондент РИА Новости.
По данным властей города, уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки понизился более чем на полметра. Уже в основном восстановлена подача электричества и воды, работает сотовая связь, возобновил движение пассажирский транспорт.
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
Вблизи городской больницы работает пункт эвакуации. Оперативный штаб, созданный при участии МЧС и сотрудников городской администрации, направил туда автобус, чтобы желающие смогли выехать в не затронутые бедствием районы Херсонской области: города Железный Порт, Скадовск и Геническ.
Однако желающих выехать из Новой Каховки сегодня там не оказалось. Лишь несколько человек подошли поинтересоваться у сотрудника оперативного штаба подробностями, касающимися маршрута эвакуации. Они сообщили журналистам, что хотят выехать прежде всего из-за непрекращающихся обстрелов города со стороны украинских войск.
"Я 46 лет прожила в Новой Каховке, в прошлом - директор художественной школы. Мне нужна медицинская помощь, поэтому я пришла поинтересоваться... Хочу уехать, но не сейчас", - сказала пенсионерка Мария.
По её словам, к тяжёлому решению покинуть город она пришла из-за постоянных обстрелов города. Наводнение не коснулось ее дома, но ночевать женщина все же отправилась к дочери. "По нашему дому было не менее 17 ударов... примерно месяца полтора назад. У моих соседей снарядом вынесло квартиру, мне страшно", - заметила Мария.
Сотрудники оперативного штаба взяли у нее телефон и записали адрес, чтобы помочь организовать выезд.
В течение беседы с Марией в городе прозвучали шесть хлопков, вероятно, вызванных прилетами украинских снарядов.
По данным экстренных служб региона, ежедневно по Новой Каховке украинские войска выпускают не менее 30 снарядов.
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