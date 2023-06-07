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Жители Новой Каховки не торопятся покидать город - РИА Новости, 07.06.2023
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11:48 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/kakhovka-1876664884.html
Жители Новой Каховки не торопятся покидать город
Жители Новой Каховки не торопятся покидать город - РИА Новости, 07.06.2023
Жители Новой Каховки не торопятся покидать город
Жители Новой Каховки не торопятся покидать свои дома после разрушения Каховской ГЭС, приведшего к подтоплениям в городе, и несмотря на непрекращающиеся... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:48
2023-06-07T11:48
специальная военная операция на украине
происшествия
разрушение каховской гэс
новая каховка
херсонская область
каховская гэс
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 7 июн - РИА Новости. Жители Новой Каховки не торопятся покидать свои дома после разрушения Каховской ГЭС, приведшего к подтоплениям в городе, и несмотря на непрекращающиеся обстрелы, передает корреспондент РИА Новости. По данным властей города, уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки понизился более чем на полметра. Уже в основном восстановлена подача электричества и воды, работает сотовая связь, возобновил движение пассажирский транспорт. Вблизи городской больницы работает пункт эвакуации. Оперативный штаб, созданный при участии МЧС и сотрудников городской администрации, направил туда автобус, чтобы желающие смогли выехать в не затронутые бедствием районы Херсонской области: города Железный Порт, Скадовск и Геническ. Однако желающих выехать из Новой Каховки сегодня там не оказалось. Лишь несколько человек подошли поинтересоваться у сотрудника оперативного штаба подробностями, касающимися маршрута эвакуации. Они сообщили журналистам, что хотят выехать прежде всего из-за непрекращающихся обстрелов города со стороны украинских войск. "Я 46 лет прожила в Новой Каховке, в прошлом - директор художественной школы. Мне нужна медицинская помощь, поэтому я пришла поинтересоваться... Хочу уехать, но не сейчас", - сказала пенсионерка Мария. По её словам, к тяжёлому решению покинуть город она пришла из-за постоянных обстрелов города. Наводнение не коснулось ее дома, но ночевать женщина все же отправилась к дочери. "По нашему дому было не менее 17 ударов... примерно месяца полтора назад. У моих соседей снарядом вынесло квартиру, мне страшно", - заметила Мария. Сотрудники оперативного штаба взяли у нее телефон и записали адрес, чтобы помочь организовать выезд. В течение беседы с Марией в городе прозвучали шесть хлопков, вероятно, вызванных прилетами украинских снарядов. По данным экстренных служб региона, ежедневно по Новой Каховке украинские войска выпускают не менее 30 снарядов.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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происшествия, разрушение каховской гэс, новая каховка, херсонская область , каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС, Новая Каховка, Херсонская область , Каховская ГЭС
Жители Новой Каховки не торопятся покидать город

Жители Новой Каховки не торопятся покидать город, несмотря на обстрелы и разрушение ГЭС

© Фото : Администрация Новокаховского городского округаЗатопленные улицы в Новокаховском городском округе
Затопленные улицы в Новокаховском городском округе - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Администрация Новокаховского городского округа
Затопленные улицы в Новокаховском городском округе
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 7 июн - РИА Новости. Жители Новой Каховки не торопятся покидать свои дома после разрушения Каховской ГЭС, приведшего к подтоплениям в городе, и несмотря на непрекращающиеся обстрелы, передает корреспондент РИА Новости.
По данным властей города, уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки понизился более чем на полметра. Уже в основном восстановлена подача электричества и воды, работает сотовая связь, возобновил движение пассажирский транспорт.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
Вблизи городской больницы работает пункт эвакуации. Оперативный штаб, созданный при участии МЧС и сотрудников городской администрации, направил туда автобус, чтобы желающие смогли выехать в не затронутые бедствием районы Херсонской области: города Железный Порт, Скадовск и Геническ.
Однако желающих выехать из Новой Каховки сегодня там не оказалось. Лишь несколько человек подошли поинтересоваться у сотрудника оперативного штаба подробностями, касающимися маршрута эвакуации. Они сообщили журналистам, что хотят выехать прежде всего из-за непрекращающихся обстрелов города со стороны украинских войск.
"Я 46 лет прожила в Новой Каховке, в прошлом - директор художественной школы. Мне нужна медицинская помощь, поэтому я пришла поинтересоваться... Хочу уехать, но не сейчас", - сказала пенсионерка Мария.
"Посмотрите, что творится за окном": последствия подрыва Каховской ГЭС
© Администрация города

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

Затопленный центр Новой Каховки

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9
© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9
По её словам, к тяжёлому решению покинуть город она пришла из-за постоянных обстрелов города. Наводнение не коснулось ее дома, но ночевать женщина все же отправилась к дочери. "По нашему дому было не менее 17 ударов... примерно месяца полтора назад. У моих соседей снарядом вынесло квартиру, мне страшно", - заметила Мария.
Сотрудники оперативного штаба взяли у нее телефон и записали адрес, чтобы помочь организовать выезд.
В течение беседы с Марией в городе прозвучали шесть хлопков, вероятно, вызванных прилетами украинских снарядов.
По данным экстренных служб региона, ежедневно по Новой Каховке украинские войска выпускают не менее 30 снарядов.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРазрушение Каховской ГЭСНовая КаховкаХерсонская областьКаховская ГЭС
 
 
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