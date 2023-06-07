https://ria.ru/20230607/kakhovka-1876664625.html

Глава Новой Каховки считает, что вода будет спадать не меньше недели

Глава Новой Каховки считает, что вода будет спадать не меньше недели - РИА Новости, 07.06.2023

Глава Новой Каховки считает, что вода будет спадать не меньше недели

Вода будет уходить с затопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС на протяжении не менее недели, заявил в эфире Первого канала глава Новокаховского... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:47

2023-06-07T11:47

2023-06-07T11:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсонская область

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

разрушение каховской гэс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876631326_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a45306607f96d0b510b1370b116b475f.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Вода будет уходить с затопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС на протяжении не менее недели, заявил в эфире Первого канала глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Вода будет спадать несколько дней. Не менее семи, по оценкам экспертов. Спад у нас начался, но ниже по течению значительное количество населенных пунктов полностью затоплены, потому что это низовье Днепра", - сказал Леонтьев. По его словам, только в Новокаховском городском округе около 600 жилых домов находятся в зоне подтопления.

россия

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, херсонская область , новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс, ситуация в днр и лнр