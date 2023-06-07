https://ria.ru/20230607/izveschateli-1876675066.html

В Приамурье расширят программу по бесплатной установке пожарных извещателей

В Приамурье расширят программу по бесплатной установке пожарных извещателей - РИА Новости, 07.06.2023

В Приамурье расширят программу по бесплатной установке пожарных извещателей

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил продолжить и расширить программу по бесплатной установке пожарных извещателей в жилых домах, сообщает правительство... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:28

2023-06-07T12:28

2023-06-07T12:29

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил продолжить и расширить программу по бесплатной установке пожарных извещателей в жилых домах, сообщает правительство региона на сайте. Глава региона отменил высокую эффективность уже установленных датчиков. "В домах, где стоят приборы, во время пожаров не погиб ни один человек. Датчики реагировали на задымление громким звуком, благодаря чему от несчастья спаслось несколько семей. Нужно расширить категорию амурчан, которым будем бесплатно предоставлять пожарные извещатели, в первую очередь это касается семей, живущих в частных домах. Поручаю заблаговременно просчитать потребность и выделить финансирование. Всю работу нужно провести до начала отопительного периода", - сказал Орлов. Как доложил зампредседателя правительства - министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов, для многодетных и малообеспеченных семей, родных участников СВО и пожилых одиноких людей, проживающих в 28 муниципалитетах, приобрели 15 800 извещателей. На эти цели из бюджета области выделили более 7,3 миллиона рублей. Извещатели амурчане могут приобрести в торговых сетях области. Обеспечить их наличие в продаже практически во всех торговых точках области поручал губернатор.

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

амурская область, василий орлов (губернатор)