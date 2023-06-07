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В Приамурье расширят программу по бесплатной установке пожарных извещателей - РИА Новости, 07.06.2023
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Амурская область
Амурская область
 
12:28 07.06.2023 (обновлено: 12:29 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/izveschateli-1876675066.html
В Приамурье расширят программу по бесплатной установке пожарных извещателей
В Приамурье расширят программу по бесплатной установке пожарных извещателей - РИА Новости, 07.06.2023
В Приамурье расширят программу по бесплатной установке пожарных извещателей
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил продолжить и расширить программу по бесплатной установке пожарных извещателей в жилых домах, сообщает правительство... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:28
2023-06-07T12:29
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил продолжить и расширить программу по бесплатной установке пожарных извещателей в жилых домах, сообщает правительство региона на сайте. Глава региона отменил высокую эффективность уже установленных датчиков. "В домах, где стоят приборы, во время пожаров не погиб ни один человек. Датчики реагировали на задымление громким звуком, благодаря чему от несчастья спаслось несколько семей. Нужно расширить категорию амурчан, которым будем бесплатно предоставлять пожарные извещатели, в первую очередь это касается семей, живущих в частных домах. Поручаю заблаговременно просчитать потребность и выделить финансирование. Всю работу нужно провести до начала отопительного периода", - сказал Орлов. Как доложил зампредседателя правительства - министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов, для многодетных и малообеспеченных семей, родных участников СВО и пожилых одиноких людей, проживающих в 28 муниципалитетах, приобрели 15 800 извещателей. На эти цели из бюджета области выделили более 7,3 миллиона рублей. Извещатели амурчане могут приобрести в торговых сетях области. Обеспечить их наличие в продаже практически во всех торговых точках области поручал губернатор.
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амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
В Приамурье расширят программу по бесплатной установке пожарных извещателей

Орлов: программу по бесплатной установке пожарных извещателей в Приамурье расширят

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил продолжить и расширить программу по бесплатной установке пожарных извещателей в жилых домах, сообщает правительство региона на сайте.
Глава региона отменил высокую эффективность уже установленных датчиков.
«
"В домах, где стоят приборы, во время пожаров не погиб ни один человек. Датчики реагировали на задымление громким звуком, благодаря чему от несчастья спаслось несколько семей. Нужно расширить категорию амурчан, которым будем бесплатно предоставлять пожарные извещатели, в первую очередь это касается семей, живущих в частных домах. Поручаю заблаговременно просчитать потребность и выделить финансирование. Всю работу нужно провести до начала отопительного периода", - сказал Орлов.
Как доложил зампредседателя правительства - министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов, для многодетных и малообеспеченных семей, родных участников СВО и пожилых одиноких людей, проживающих в 28 муниципалитетах, приобрели 15 800 извещателей. На эти цели из бюджета области выделили более 7,3 миллиона рублей.
Извещатели амурчане могут приобрести в торговых сетях области. Обеспечить их наличие в продаже практически во всех торговых точках области поручал губернатор.
 
Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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