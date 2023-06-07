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Исследование назвало самые технологичные IT-компании России - РИА Новости, 07.06.2023
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13:14 07.06.2023 (обновлено: 13:22 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/it-kompanii-1876686747.html
Исследование назвало самые технологичные IT-компании России
Исследование назвало самые технологичные IT-компании России - РИА Новости, 07.06.2023
Исследование назвало самые технологичные IT-компании России
"Яндекс", "Лаборатория Касперского" и "Сбер" возглавили рейтинг технологичности российских IT-компаний, составленный на основе числа имеющихся у компаний... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:14
2023-06-07T13:22
технологии
россия
яндекс
лаборатория касперского
сбер
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Яндекс", "Лаборатория Касперского" и "Сбер" возглавили рейтинг технологичности российских IT-компаний, составленный на основе числа имеющихся у компаний действующих патентов в области цифровых технологий, говорится в исследовании АНО "Цифровая Экономика" проведенном совместно с Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. В рамках исследования оценивался уровень технологичности российских IT-компаний, цифровых платформ и экосистем. "Результатом стал рейтинг таких организаций по размеру патентного портфолио в области цифровых технологий - числу действующих российских патентов по соответствующим направлениям. В топ-3 вошли "Яндекс" - 411 патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, "Лаборатория Касперского" - 408 патентов и "Сбер" - 305 патентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что подходы лидеров рейтинга к формированию патентного портфеля значительно различаются. Например, "Яндекс" использует смешанный подход: в портфеле компании почти три четверти - патенты на изобретения и одна четверть - на промышленные образцы. "Лаборатория Касперского" почти все патентуемые разработки охраняет в качестве изобретений. В цифровом портфеле "Сбера" большую часть (почти 70%) занимают патенты на промышленные образцы. "На долю тройки лидеров приходится около 76% действующих цифровых патентов на изобретения, которые принадлежат компаниям, включенным в рейтинг, и почти 95% - на промышленные образцы в этой области", - отмечается в сообщении. В топ-10 с числом действующих патентов РФ в диапазоне от 67 до 11 вошли небольшие или специализированные компании "Инфотекс", "Национальное радиотехническое бюро", ITV, Smart Document Engine, "ЭЛВИС-НеоТек", Vizex, InfoWatch и "Супертел".
https://ria.ru/20230607/suverenitet-1876668547.html
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технологии, россия, яндекс, лаборатория касперского, сбер
Технологии, Россия, Яндекс, Лаборатория Касперского, Сбер
Исследование назвало самые технологичные IT-компании России

"Яндекс", Kaspersky и "Сбер" стали самыми технологичными IT-компаниями России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудница "Лаборатории Касперского" на Ленинградском шоссе в Москве
Сотрудница Лаборатории Касперского на Ленинградском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудница "Лаборатории Касперского" на Ленинградском шоссе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Яндекс", "Лаборатория Касперского" и "Сбер" возглавили рейтинг технологичности российских IT-компаний, составленный на основе числа имеющихся у компаний действующих патентов в области цифровых технологий, говорится в исследовании АНО "Цифровая Экономика" проведенном совместно с Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.
В рамках исследования оценивался уровень технологичности российских IT-компаний, цифровых платформ и экосистем.
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"Результатом стал рейтинг таких организаций по размеру патентного портфолио в области цифровых технологий - числу действующих российских патентов по соответствующим направлениям. В топ-3 вошли "Яндекс" - 411 патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, "Лаборатория Касперского" - 408 патентов и "Сбер" - 305 патентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подходы лидеров рейтинга к формированию патентного портфеля значительно различаются. Например, "Яндекс" использует смешанный подход: в портфеле компании почти три четверти - патенты на изобретения и одна четверть - на промышленные образцы. "Лаборатория Касперского" почти все патентуемые разработки охраняет в качестве изобретений. В цифровом портфеле "Сбера" большую часть (почти 70%) занимают патенты на промышленные образцы.
"На долю тройки лидеров приходится около 76% действующих цифровых патентов на изобретения, которые принадлежат компаниям, включенным в рейтинг, и почти 95% - на промышленные образцы в этой области", - отмечается в сообщении.
В топ-10 с числом действующих патентов РФ в диапазоне от 67 до 11 вошли небольшие или специализированные компании "Инфотекс", "Национальное радиотехническое бюро", ITV, Smart Document Engine, "ЭЛВИС-НеоТек", Vizex, InfoWatch и "Супертел".
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