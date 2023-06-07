https://ria.ru/20230607/importozameschenie-1876614456.html

Минпромторг привел примеры успешного импортозамещения автоэлектроники

Минпромторг привел примеры успешного импортозамещения автоэлектроники - РИА Новости, 07.06.2023

Минпромторг привел примеры успешного импортозамещения автоэлектроники

Отечественные предприятия смогли импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию, разъемы для нее и частично датчики, необходимые для... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T04:38

2023-06-07T04:38

2023-06-07T04:47

экономика

технологии

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

"автоприбор"

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Отечественные предприятия смогли импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию, разъемы для нее и частично датчики, необходимые для автопрома в России, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак. "Сейчас удалось заместить электронные блоки управления (занимают основную часть электронной архитектуры в автомобиле), частично заменены датчики, разъемы жгутовой продукции, жгутовую продукцию", — отметил он, комментируя тему локализации производства электронных автокомпонентов в стране.При этом Шпак напомнил, что крупные зарубежные производители электронных блоков управления для автомобильной промышленности, включая Valeo, Bosch и Continental, прекратили поставки в Россию, нарушая все договорные обязательства."В марте 2022 года совместно с автопроизводителями и производителями радиоэлектроники было принято решение о переходе на санкционно-стойкие электронные блоки управления и унификации базовых радиоэлектронных компонентов с последующим использованием российских компонентов… Таким образом, данными решениями удалось избежать остановки конвейеров", — уточнил он. Замминистра также добавил, что производством и поставками электроники для автомобильной промышленности занимаются, в частности, компании "Автоком", "Автоэлектроника" и "Автоприбор".

https://ria.ru/20230531/nissan-1875251245.html

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экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), "автоприбор"