https://ria.ru/20230607/gruziya-1876775108.html

Захарова ответила на обвинения из-за возобновления авиасообщения с Грузией

Захарова ответила на обвинения из-за возобновления авиасообщения с Грузией - РИА Новости, 07.06.2023

Захарова ответила на обвинения из-за возобновления авиасообщения с Грузией

Возобновление прямого авиасообщения между РФ и Грузией не нарушает западные санкции, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:24

2023-06-07T17:24

2023-06-07T17:24

экономика

мария захарова

евросоюз

грузия

россия

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Возобновление прямого авиасообщения между РФ и Грузией не нарушает западные санкции, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы много слышали относительно того, что эти авиарейсы нарушают какие-то запреты и так далее. Авиарейсы между Россией и Грузией никакие действующие санкционные режимы - даже несмотря на всю их незаконность, если просто эти санкционные режимы зафиксировать как существующие, а не как правомочные, - вот это все эти рейсы не нарушают. Но, как вы видите, это не смущает представителей США и ЕС, которые не останавливаются в своих попытках диктовать свою волю и навязывать свои стандарты суверенным государствам, расшатывать ситуацию в регионе", - сказала Захарова. Президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для Грузии и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. После этого ЕС призвал Грузию как претендента на членство в объединении следовать санкциям против России и не пускать российские самолеты на свою территорию, в госдепе США заявили, что допускают возможность введения санкций против компаний Грузии в случае возобновления ею прямого авиасообщения с Россией.

https://ria.ru/20230511/bezviz-1870904424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, мария захарова, евросоюз, грузия, россия, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции