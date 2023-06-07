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Захарова ответила на обвинения из-за возобновления авиасообщения с Грузией
Захарова ответила на обвинения из-за возобновления авиасообщения с Грузией - РИА Новости, 07.06.2023
Захарова ответила на обвинения из-за возобновления авиасообщения с Грузией
Возобновление прямого авиасообщения между РФ и Грузией не нарушает западные санкции, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:24
2023-06-07T17:24
2023-06-07T17:24
экономика
мария захарова
евросоюз
грузия
россия
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Возобновление прямого авиасообщения между РФ и Грузией не нарушает западные санкции, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы много слышали относительно того, что эти авиарейсы нарушают какие-то запреты и так далее. Авиарейсы между Россией и Грузией никакие действующие санкционные режимы - даже несмотря на всю их незаконность, если просто эти санкционные режимы зафиксировать как существующие, а не как правомочные, - вот это все эти рейсы не нарушают. Но, как вы видите, это не смущает представителей США и ЕС, которые не останавливаются в своих попытках диктовать свою волю и навязывать свои стандарты суверенным государствам, расшатывать ситуацию в регионе", - сказала Захарова. Президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для Грузии и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. После этого ЕС призвал Грузию как претендента на членство в объединении следовать санкциям против России и не пускать российские самолеты на свою территорию, в госдепе США заявили, что допускают возможность введения санкций против компаний Грузии в случае возобновления ею прямого авиасообщения с Россией.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Захарова ответила на обвинения из-за возобновления авиасообщения с Грузией
Представитель МИД Захарова: возобновление авиарейсов с Грузией не нарушает санкции Запада