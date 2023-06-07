https://ria.ru/20230607/gretsiya-1876739135.html
Туроператор назвал главную причину подорожания отдыха в Греции для россиян
Туроператор назвал главную причину подорожания отдыха в Греции для россиян - РИА Новости, 07.06.2023
Туроператор назвал главную причину подорожания отдыха в Греции для россиян
Стоимость отдыха в Греции сейчас зависит в основном от цен на авиабилеты, неделя на двоих в отеле "четыре звезды" стоит около двух тысяч евро из Москвы, сообщил РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:23
2023-06-07T17:23
2023-06-07T17:25
туризм
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греция
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турция
димитрис харитидис
tez tour
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АФИНЫ, 7 июн – РИА Новости. Стоимость отдыха в Греции сейчас зависит в основном от цен на авиабилеты, неделя на двоих в отеле "четыре звезды" стоит около двух тысяч евро из Москвы, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис. Греция в рамках европейских санкций прекратила авиасообщение с Россией, в связи с этим российские туристы могут попасть туда только через третьи страны – Турцию, Сербию, Кувейт, Египет. "Россияне все равно прилетают. Помимо индивидуальных поездок через Турцию, Армению, Сербию, Дубай, сейчас есть еще и программа Pegas Touristik. Они поставили рейсы Анталья-Ираклион два или три раза в неделю, и пытаются стыковать из пяти городов России", – заметил специалист. На вопрос, во сколько обойдется отдых с вылетом из Москвы, Харитидис ответил так. "Если индивидуально добираться, то только перелет может обойтись в 600-700 евро на одного человека, и недельный отдых будет стоить 700-800 евро в гостинице четыре звезды. Так что на двоих будет стоить порядка двух тысяч евро, поскольку это не чартеры", – сообщил он. По его словам, по сегодняшним меркам основным "эконом-вариантом" поездок в Грецию стали рейсы через Ереван. "Еще можно по маршруту Алма-Ата-Ираклион, и россияне, живущие за Уралом, летят так", – сообщил он. Харитидис сказал, что гостиницы подорожали несильно. "Туристический пакет вырос в цене в основном на перелете. В целом на 8-12 процентов выросли цены в гостиницах на сезон 2023 года. В июне можно найти за 100-150 евро "тройку"-"четверку". Очень хорошая "пятерка" в июне будет стоить под 300 евро, но это все включено, с пляжем", – сказал Харитидис. Отметил эксперт и новую проблему. "И не надо забывать, что визы не так легко дают. Они выдаются, но на сроки поездки, и на получение требуется больше дней. Поэтому туры нам надо реализовать пораньше. Раньше можно было продать в последний момент, потому что ты знал, что за три и даже за два рабочих дня виза выходила, сейчас такой риск не хотят брать на себя и семь рабочих дней", – заметил глава компании.
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новости - туризм, греция, москва, турция, димитрис харитидис, tez tour, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Греция, Москва, Турция, Димитрис Харитидис, Tez Tour, Туризм
Туроператор назвал главную причину подорожания отдыха в Греции для россиян
В Tez Tour заявили, что отдых в Греции подорожал для россиян в основном из-за билетов
АФИНЫ, 7 июн – РИА Новости. Стоимость отдыха в Греции сейчас зависит в основном от цен на авиабилеты, неделя на двоих в отеле "четыре звезды" стоит около двух тысяч евро из Москвы, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.
Греция в рамках европейских санкций прекратила авиасообщение с Россией
, в связи с этим российские туристы могут попасть туда только через третьи страны – Турцию
, Сербию
, Кувейт
, Египет
.
"Россияне все равно прилетают. Помимо индивидуальных поездок через Турцию, Армению
, Сербию, Дубай
, сейчас есть еще и программа Pegas Touristik. Они поставили рейсы Анталья-Ираклион два или три раза в неделю, и пытаются стыковать из пяти городов России", – заметил специалист.
На вопрос, во сколько обойдется отдых с вылетом из Москвы, Харитидис ответил так. "Если индивидуально добираться, то только перелет может обойтись в 600-700 евро на одного человека, и недельный отдых будет стоить 700-800 евро в гостинице четыре звезды. Так что на двоих будет стоить порядка двух тысяч евро, поскольку это не чартеры", – сообщил он.
По его словам, по сегодняшним меркам основным "эконом-вариантом" поездок в Грецию стали рейсы через Ереван
. "Еще можно по маршруту Алма-Ата-Ираклион, и россияне, живущие за Уралом
, летят так", – сообщил он.
Харитидис сказал, что гостиницы подорожали несильно. "Туристический пакет вырос в цене в основном на перелете. В целом на 8-12 процентов выросли цены в гостиницах на сезон 2023 года. В июне можно найти за 100-150 евро "тройку"-"четверку". Очень хорошая "пятерка" в июне будет стоить под 300 евро, но это все включено, с пляжем", – сказал Харитидис.
Отметил эксперт и новую проблему. "И не надо забывать, что визы не так легко дают. Они выдаются, но на сроки поездки, и на получение требуется больше дней. Поэтому туры нам надо реализовать пораньше. Раньше можно было продать в последний момент, потому что ты знал, что за три и даже за два рабочих дня виза выходила, сейчас такой риск не хотят брать на себя и семь рабочих дней", – заметил глава компании.
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