https://ria.ru/20230607/gramotnost-1876642138.html

Эксперт предложил разработать стратегию по повышению грамотности

Эксперт предложил разработать стратегию по повышению грамотности - РИА Новости, 07.06.2023

Эксперт предложил разработать стратегию по повышению грамотности

Необходимо разработать общенациональную стратегию по повышению грамотности, заявил член Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации,... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:20

2023-06-07T10:20

2023-06-07T10:20

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876641913_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_7b54c0ab6e6077fffc6e7db47c299f77.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Необходимо разработать общенациональную стратегию по повышению грамотности, заявил член Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации, руководитель портала "Грамота.ру" Константин Деревянко. "Нормотворческая деятельность должна обеспечивать создание условий для того, чтобы повышать уровень грамотности наших граждан, в первую очередь подрастающего поколения. Я, как член совета, хочу выступить с идеей о том, что нашей стране необходима разработка общенациональной стратегии по повышению развития грамотности, для повышения речевой культуры", - сказал Деревянко в ходе круглого стола, приуроченного ко Дню русского языка в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, эта проблема сегодня становится актуальной на всех уровнях и замечена руководителями федеральных структур, министерств и страны в целом. "В рамках этой работы необходимо провести целый ряд исследований, чтобы понимать, в какой точке мы сейчас находимся. Мы все говорим о том, что языковая культура падает, но точных показателей, которыми мы могли бы измерять, у нас нет, нам не на что практически ссылаться", - отметил Деревянко. Кроме того, он рассказал, что в последние три года проводится исследование "Индекс положения русского языка в мире". "Там также еще пока недостаточно критериев, по которым мы могли бы делать выводы, как эффективно осуществлять поддержку продвижения русского языка за рубежом", - добавил Деревянко.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество