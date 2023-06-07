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Эксперт предложил разработать стратегию по повышению грамотности - РИА Новости, 07.06.2023
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10:20 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/gramotnost-1876642138.html
Эксперт предложил разработать стратегию по повышению грамотности
Эксперт предложил разработать стратегию по повышению грамотности - РИА Новости, 07.06.2023
Эксперт предложил разработать стратегию по повышению грамотности
Необходимо разработать общенациональную стратегию по повышению грамотности, заявил член Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации,... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:20
2023-06-07T10:20
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Необходимо разработать общенациональную стратегию по повышению грамотности, заявил член Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации, руководитель портала "Грамота.ру" Константин Деревянко. "Нормотворческая деятельность должна обеспечивать создание условий для того, чтобы повышать уровень грамотности наших граждан, в первую очередь подрастающего поколения. Я, как член совета, хочу выступить с идеей о том, что нашей стране необходима разработка общенациональной стратегии по повышению развития грамотности, для повышения речевой культуры", - сказал Деревянко в ходе круглого стола, приуроченного ко Дню русского языка в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, эта проблема сегодня становится актуальной на всех уровнях и замечена руководителями федеральных структур, министерств и страны в целом. "В рамках этой работы необходимо провести целый ряд исследований, чтобы понимать, в какой точке мы сейчас находимся. Мы все говорим о том, что языковая культура падает, но точных показателей, которыми мы могли бы измерять, у нас нет, нам не на что практически ссылаться", - отметил Деревянко. Кроме того, он рассказал, что в последние три года проводится исследование "Индекс положения русского языка в мире". "Там также еще пока недостаточно критериев, по которым мы могли бы делать выводы, как эффективно осуществлять поддержку продвижения русского языка за рубежом", - добавил Деревянко.
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общество
Общество

Эксперт предложил разработать стратегию по повышению грамотности

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЧлен Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации, руководитель портала "Грамота.ру" Константин Деревянко
Член Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации, руководитель портала Грамота.ру Константин Деревянко - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Необходимо разработать общенациональную стратегию по повышению грамотности, заявил член Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации, руководитель портала "Грамота.ру" Константин Деревянко.
"Нормотворческая деятельность должна обеспечивать создание условий для того, чтобы повышать уровень грамотности наших граждан, в первую очередь подрастающего поколения. Я, как член совета, хочу выступить с идеей о том, что нашей стране необходима разработка общенациональной стратегии по повышению развития грамотности, для повышения речевой культуры", - сказал Деревянко в ходе круглого стола, приуроченного ко Дню русского языка в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, эта проблема сегодня становится актуальной на всех уровнях и замечена руководителями федеральных структур, министерств и страны в целом.
"В рамках этой работы необходимо провести целый ряд исследований, чтобы понимать, в какой точке мы сейчас находимся. Мы все говорим о том, что языковая культура падает, но точных показателей, которыми мы могли бы измерять, у нас нет, нам не на что практически ссылаться", - отметил Деревянко.
Кроме того, он рассказал, что в последние три года проводится исследование "Индекс положения русского языка в мире". "Там также еще пока недостаточно критериев, по которым мы могли бы делать выводы, как эффективно осуществлять поддержку продвижения русского языка за рубежом", - добавил Деревянко.
 
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