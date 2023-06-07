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В США ужаснулись словам Зеленского о Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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19:25 07.06.2023 (обновлено: 21:05 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/ges-1876802663.html
В США ужаснулись словам Зеленского о Каховской ГЭС
В США ужаснулись словам Зеленского о Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
В США ужаснулись словам Зеленского о Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться спровоцировать катастрофу на Запорожской АЭС, написал американский журналист Стивен Брайен в статье для... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:25
2023-06-07T21:05
в мире
украина
европа
владимир зеленский
запорожская аэс
вооруженные силы украины
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться спровоцировать катастрофу на Запорожской АЭС, написал американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.Он, в частности, обратил внимание на вчерашнее заявление главы киевского режима, который призвал "остановить русских" после подрыва Каховской ГЭС.&quot;Если идея заключалась в том, чтобы вызвать крупную ядерную аварию, которую можно было бы свалить на русских, то это возмутительный поступок, который угрожает Украине и Европе, а может быть, и всему миру&quot;, — отметил Брайен.Подобные действия киевского режима могут быть попыткой спасти контрнаступление ВСУ, которое терпит неудачу с самого начала, подытожил обозреватель.
https://ria.ru/20230607/kherson-1876731456.html
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в мире, украина, европа, владимир зеленский, запорожская аэс, вооруженные силы украины, разрушение каховской гэс
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Разрушение Каховской ГЭС
В США ужаснулись словам Зеленского о Каховской ГЭС

AT: Зеленский может уничтожить Запорожскую АЭС вслед за подрывом Каховской ГЭС

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться спровоцировать катастрофу на Запорожской АЭС, написал американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
Он, в частности, обратил внимание на вчерашнее заявление главы киевского режима, который призвал "остановить русских" после подрыва Каховской ГЭС.
«

"Если идея заключалась в том, чтобы вызвать крупную ядерную аварию, которую можно было бы свалить на русских, то это возмутительный поступок, который угрожает Украине и Европе, а может быть, и всему миру", — отметил Брайен.

Подобные действия киевского режима могут быть попыткой спасти контрнаступление ВСУ, которое терпит неудачу с самого начала, подытожил обозреватель.
Скриншот сайта imgur.com / Скриншот поста в телеграм-канале УНИАН
Украинское СМИ опозорилось, показав "устроенные Россией разрушения" на ГЭС
Вчера, 15:31
 
В миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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