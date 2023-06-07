https://ria.ru/20230607/ges-1876802663.html

В США ужаснулись словам Зеленского о Каховской ГЭС

В США ужаснулись словам Зеленского о Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

В США ужаснулись словам Зеленского о Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться спровоцировать катастрофу на Запорожской АЭС, написал американский журналист Стивен Брайен в статье для... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T19:25

2023-06-07T19:25

2023-06-07T21:05

в мире

украина

европа

владимир зеленский

запорожская аэс

вооруженные силы украины

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться спровоцировать катастрофу на Запорожской АЭС, написал американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.Он, в частности, обратил внимание на вчерашнее заявление главы киевского режима, который призвал "остановить русских" после подрыва Каховской ГЭС."Если идея заключалась в том, чтобы вызвать крупную ядерную аварию, которую можно было бы свалить на русских, то это возмутительный поступок, который угрожает Украине и Европе, а может быть, и всему миру", — отметил Брайен.Подобные действия киевского режима могут быть попыткой спасти контрнаступление ВСУ, которое терпит неудачу с самого начала, подытожил обозреватель.

https://ria.ru/20230607/kherson-1876731456.html

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в мире, украина, европа, владимир зеленский, запорожская аэс, вооруженные силы украины, разрушение каховской гэс