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В США ужаснулись словам Зеленского о Каховской ГЭС
В США ужаснулись словам Зеленского о Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
В США ужаснулись словам Зеленского о Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться спровоцировать катастрофу на Запорожской АЭС, написал американский журналист Стивен Брайен в статье для... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:25
2023-06-07T19:25
2023-06-07T21:05
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владимир зеленский
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться спровоцировать катастрофу на Запорожской АЭС, написал американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.Он, в частности, обратил внимание на вчерашнее заявление главы киевского режима, который призвал "остановить русских" после подрыва Каховской ГЭС."Если идея заключалась в том, чтобы вызвать крупную ядерную аварию, которую можно было бы свалить на русских, то это возмутительный поступок, который угрожает Украине и Европе, а может быть, и всему миру", — отметил Брайен.Подобные действия киевского режима могут быть попыткой спасти контрнаступление ВСУ, которое терпит неудачу с самого начала, подытожил обозреватель.
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в мире, украина, европа, владимир зеленский, запорожская аэс, вооруженные силы украины, разрушение каховской гэс
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Разрушение Каховской ГЭС
В США ужаснулись словам Зеленского о Каховской ГЭС
AT: Зеленский может уничтожить Запорожскую АЭС вслед за подрывом Каховской ГЭС