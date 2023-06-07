https://ria.ru/20230607/ges-1876766824.html

Пушилин предположил, зачем Украина пошла на разрушение Каховской ГЭС

Пушилин предположил, зачем Украина пошла на разрушение Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

Пушилин предположил, зачем Украина пошла на разрушение Каховской ГЭС

Киевский режим пошел на разрушение Каховской ГЭС, опасаясь возможности наступательных действий со стороны Вооруженных сил России, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:01

2023-06-07T17:01

2023-06-07T20:09

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

разрушение каховской гэс

безопасность

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим пошел на разрушение Каховской ГЭС, опасаясь возможности наступательных действий со стороны Вооруженных сил России, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин."Мы видим - по крайней мере, я не исключаю, - что в какой-то части они... решили себя обезопасить, чтобы в полной мере переключиться на пресловутое контрнаступление на других участках фронта. Этому есть свидетельства последних дней: их активизация, причем очень многочисленная по сравнению с прошлыми периодами. Активизация как по использованию личного состава, так и по количеству использованной техники, в том числе по новым поставкам. Я говорю и про пресловутые (танки) Leopard, и про прочую технику", - сказал Пушилин.По его словам, Украина сознательно пошла на этот шаг. "Мы со своей стороны знаем, кому это выгодно, какую цель они преследовали. У них красной нитью прописано: разрушение инфраструктуры, причем критической. Они идут на такие шаги, когда наносят вред и себе в том числе. Они оценили, судя по всему, что вред себе они нанесут гораздо меньше, а для Российской Федерации это существенно", - подчеркнул врио главы ДНР.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

украина

россия

донецкая народная республика

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"Идут на такие шаги, когда наносят вред и себе": Пушилин об ударах ВСУ по ГЭС "Идут на такие шаги, когда наносят вред и себе": Пушилин об ударах ВСУ по ГЭС 2023-06-07T17:01 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы рф, разрушение каховской гэс, безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины