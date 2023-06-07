https://ria.ru/20230607/ges-1876741894.html
Украина обратилась в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС
Украина обратилась в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Украина обратилась в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин направил обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил советник... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:58
2023-06-07T15:58
2023-06-07T15:58
специальная военная операция на украине
украина
международный уголовный суд
разрушение каховской гэс
в мире
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин направил обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил советник генпрокурора Максим Попов. "Генеральный прокурор обратился с соответствующим документом в офис прокурора Международного уголовного суда, в котором по сути мы предоставили первичную информацию, которой владеем", - сказал Попов в эфире телеканала "Рада". Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украина обратилась в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС
Генпрокурор Украины Костин направил обращение в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС