https://ria.ru/20230607/ges-1876741894.html

Украина обратилась в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС

Украина обратилась в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

Украина обратилась в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин направил обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил советник... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:58

2023-06-07T15:58

2023-06-07T15:58

специальная военная операция на украине

украина

международный уголовный суд

разрушение каховской гэс

в мире

генеральная прокуратура украины

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин направил обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил советник генпрокурора Максим Попов. "Генеральный прокурор обратился с соответствующим документом в офис прокурора Международного уголовного суда, в котором по сути мы предоставили первичную информацию, которой владеем", - сказал Попов в эфире телеканала "Рада". Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, международный уголовный суд, разрушение каховской гэс, в мире, генеральная прокуратура украины