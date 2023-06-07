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Украина обратилась в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/ges-1876741894.html
Украина обратилась в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС
Украина обратилась в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Украина обратилась в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин направил обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил советник... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:58
2023-06-07T15:58
специальная военная операция на украине
украина
международный уголовный суд
разрушение каховской гэс
в мире
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин направил обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил советник генпрокурора Максим Попов. "Генеральный прокурор обратился с соответствующим документом в офис прокурора Международного уголовного суда, в котором по сути мы предоставили первичную информацию, которой владеем", - сказал Попов в эфире телеканала "Рада". Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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украина, международный уголовный суд, разрушение каховской гэс, в мире, генеральная прокуратура украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Международный уголовный суд, Разрушение Каховской ГЭС, В мире, Генеральная прокуратура Украины
Украина обратилась в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС

Генпрокурор Украины Костин направил обращение в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС

© AP Photo / LibkosЗатопленный район Херсона
Затопленный район Херсона - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Libkos
Затопленный район Херсона
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин направил обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил советник генпрокурора Максим Попов.
"Генеральный прокурор обратился с соответствующим документом в офис прокурора Международного уголовного суда, в котором по сути мы предоставили первичную информацию, которой владеем", - сказал Попов в эфире телеканала "Рада".
Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМеждународный уголовный судРазрушение Каховской ГЭСВ миреГенеральная прокуратура Украины
 
 
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