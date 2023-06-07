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Патрушев: Запад должен ответить за содействие в разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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15:44 07.06.2023 (обновлено: 15:52 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/ges-1876737008.html
Патрушев: Запад должен ответить за содействие в разрушении Каховской ГЭС
Патрушев: Запад должен ответить за содействие в разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Патрушев: Запад должен ответить за содействие в разрушении Каховской ГЭС
США, Англия и их партнеры по НАТО дали согласие на подрыв плотины Каховской ГЭС и должны нести ответственность за это, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:44
2023-06-07T15:52
в мире
сша
англия
россия
николай патрушев
александр вольфович
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США, Англия и их партнеры по НАТО дали согласие на подрыв плотины Каховской ГЭС и должны нести ответственность за это, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "США якобы не могут сказать, кто несет ответственность за подрыв гидроэлектростанции. В то же время доподлинно известно, что координацию деятельности ВСУ осуществляют США, Англия и их партнеры по НАТО. Соответственно, они и дали свое согласие на подрыв и должны нести ответственность за этот циничный акт", - сказал Патрушев в среду в Минске на встрече с Государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.По словам секретаря Совбеза РФ, состоявшееся накануне заседание Совбеза ООН "показало, что европейские страны поддерживают военные преступления украинских националистов, действующих по указанию американских кураторов".
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в мире, сша, англия, россия, николай патрушев, александр вольфович, вооруженные силы украины, нато
В мире, США, Англия, Россия, Николай Патрушев, Александр Вольфович, Вооруженные силы Украины, НАТО
Патрушев: Запад должен ответить за содействие в разрушении Каховской ГЭС

Патрушев: США, Англия, их партнеры по НАТО должны ответить за подрыв плотины Каховской ГЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодтопление стадиона "Энергия" в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Подтопление стадиона Энергия в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Подтопление стадиона "Энергия" в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США, Англия и их партнеры по НАТО дали согласие на подрыв плотины Каховской ГЭС и должны нести ответственность за это, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"США якобы не могут сказать, кто несет ответственность за подрыв гидроэлектростанции. В то же время доподлинно известно, что координацию деятельности ВСУ осуществляют США, Англия и их партнеры по НАТО. Соответственно, они и дали свое согласие на подрыв и должны нести ответственность за этот циничный акт", - сказал Патрушев в среду в Минске на встрече с Государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.
По словам секретаря Совбеза РФ, состоявшееся накануне заседание Совбеза ООН "показало, что европейские страны поддерживают военные преступления украинских националистов, действующих по указанию американских кураторов".
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В миреСШААнглияРоссияНиколай ПатрушевАлександр ВольфовичВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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