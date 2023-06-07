https://ria.ru/20230607/ges-1876737008.html
Патрушев: Запад должен ответить за содействие в разрушении Каховской ГЭС
Патрушев: Запад должен ответить за содействие в разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Патрушев: Запад должен ответить за содействие в разрушении Каховской ГЭС
США, Англия и их партнеры по НАТО дали согласие на подрыв плотины Каховской ГЭС и должны нести ответственность за это, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:44
2023-06-07T15:44
2023-06-07T15:52
в мире
сша
англия
россия
николай патрушев
александр вольфович
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876678649_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_6810529157cb9c3a2965a4efd4aa2ae3.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США, Англия и их партнеры по НАТО дали согласие на подрыв плотины Каховской ГЭС и должны нести ответственность за это, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "США якобы не могут сказать, кто несет ответственность за подрыв гидроэлектростанции. В то же время доподлинно известно, что координацию деятельности ВСУ осуществляют США, Англия и их партнеры по НАТО. Соответственно, они и дали свое согласие на подрыв и должны нести ответственность за этот циничный акт", - сказал Патрушев в среду в Минске на встрече с Государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.По словам секретаря Совбеза РФ, состоявшееся накануне заседание Совбеза ООН "показало, что европейские страны поддерживают военные преступления украинских националистов, действующих по указанию американских кураторов".
https://ria.ru/20230607/peregovory-1876727366.html
сша
англия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876678649_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_81450fd0881a7b62ea8c5a11edb5e233.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, англия, россия, николай патрушев, александр вольфович, вооруженные силы украины, нато
В мире, США, Англия, Россия, Николай Патрушев, Александр Вольфович, Вооруженные силы Украины, НАТО
Патрушев: Запад должен ответить за содействие в разрушении Каховской ГЭС
Патрушев: США, Англия, их партнеры по НАТО должны ответить за подрыв плотины Каховской ГЭС