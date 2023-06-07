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Патрушев: Запад должен ответить за содействие в разрушении Каховской ГЭС

Патрушев: Запад должен ответить за содействие в разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

Патрушев: Запад должен ответить за содействие в разрушении Каховской ГЭС

США, Англия и их партнеры по НАТО дали согласие на подрыв плотины Каховской ГЭС и должны нести ответственность за это, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:44

2023-06-07T15:44

2023-06-07T15:52

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нато

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США, Англия и их партнеры по НАТО дали согласие на подрыв плотины Каховской ГЭС и должны нести ответственность за это, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "США якобы не могут сказать, кто несет ответственность за подрыв гидроэлектростанции. В то же время доподлинно известно, что координацию деятельности ВСУ осуществляют США, Англия и их партнеры по НАТО. Соответственно, они и дали свое согласие на подрыв и должны нести ответственность за этот циничный акт", - сказал Патрушев в среду в Минске на встрече с Государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.По словам секретаря Совбеза РФ, состоявшееся накануне заседание Совбеза ООН "показало, что европейские страны поддерживают военные преступления украинских националистов, действующих по указанию американских кураторов".

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, англия, россия, николай патрушев, александр вольфович, вооруженные силы украины, нато