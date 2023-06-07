https://ria.ru/20230607/ges-1876728202.html

В Херсонской области определят границы зон подтопления

В Херсонской области определят границы зон подтопления - РИА Новости, 07.06.2023

В Херсонской области определят границы зон подтопления

Границы зон подтопления после разрушения Каховской ГЭС будут определены до конца дня, это позволит посчитать число затопленных домов и начать их восстановление... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:23

2023-06-07T15:23

2023-06-07T15:41

каховская гэс

разрушение каховской гэс

происшествия

херсонская область

андрей алексеенко

россия

новая каховка

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Границы зон подтопления после разрушения Каховской ГЭС будут определены до конца дня, это позволит посчитать число затопленных домов и начать их восстановление после схода воды, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко."До конца дня определим границы зон подтопления в целом по области и по каждому населенному пункту. Это даст возможность посчитать число затопленных домов", - написал он в своем телеграм-канале.По его словам, в рамках зон подтопления по мере схода воды будет начат обход как жилых домов, так и школ, медучреждений, общественных зданий."Задача оперативно оценить и оформить актами ущерб по каждому из них, чтобы приступить к восстановлению", - подчеркнул чиновник."После схода стихии сразу приступаем к восстановлению систем водоснабжения. Промывка, гиперхлорирование. Начинаем комплекс других противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций. Начиная со сбора и утилизации павших животных, уборки и дезинфекции территорий", - рассказал Алексеенко.Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

https://ria.ru/20230607/vodokhranilische-1876717750.html

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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каховская гэс, разрушение каховской гэс, происшествия, херсонская область , андрей алексеенко, россия, новая каховка