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Патрушев прокомментировал подрыв Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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15:15 07.06.2023 (обновлено: 15:34 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/ges-1876724752.html
Патрушев прокомментировал подрыв Каховской ГЭС
Патрушев прокомментировал подрыв Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Патрушев прокомментировал подрыв Каховской ГЭС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал подрыв плотины Каховской ГЭС очередной спланированной террористической атакой Киева, направленной на... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:15
2023-06-07T15:34
специальная военная операция на украине
разрушение каховской гэс
николай патрушев
вооруженные силы украины
запорожская аэс
в мире
украина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал подрыв плотины Каховской ГЭС очередной спланированной террористической атакой Киева, направленной на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры."Подрыв плотины Каховской ГЭС – это очередная спланированная террористическая атака киевского режима, направленная на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры", - сказал Патрушев в среду в Минске на встрече с Государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем."ВСУ обстреливают Новую Каховку более года. По указанию Киева сутками ранее был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящейся выше по течению, а затем нанесен очередной удар по Каховской ГЭС, предопределяя еще более пагубные последствия наводнения", - добавил Патрушев.По его словам, "киевский режим прекрасно осознает опасность, которую несет населению затопление земель Херсонщины, угрозу для Запорожской АЭС, риск обмеления Северо-Крымского канала. Украинские неонацисты таких результатов и добиваются".
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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разрушение каховской гэс, николай патрушев, вооруженные силы украины, запорожская аэс, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Разрушение Каховской ГЭС, Николай Патрушев, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, В мире, Украина
Патрушев прокомментировал подрыв Каховской ГЭС

Секретарь СБ Патрушев назвал подрыв Каховской ГЭС очередной террористической атакой Киева

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЦентральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал подрыв плотины Каховской ГЭС очередной спланированной террористической атакой Киева, направленной на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры.
«
"Подрыв плотины Каховской ГЭС – это очередная спланированная террористическая атака киевского режима, направленная на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры", - сказал Патрушев в среду в Минске на встрече с Государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
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"ВСУ обстреливают Новую Каховку более года. По указанию Киева сутками ранее был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящейся выше по течению, а затем нанесен очередной удар по Каховской ГЭС, предопределяя еще более пагубные последствия наводнения", - добавил Патрушев.
По его словам, "киевский режим прекрасно осознает опасность, которую несет населению затопление земель Херсонщины, угрозу для Запорожской АЭС, риск обмеления Северо-Крымского канала. Украинские неонацисты таких результатов и добиваются".
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Специальная военная операция на УкраинеРазрушение Каховской ГЭСНиколай ПатрушевВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСВ миреУкраина
 
 
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