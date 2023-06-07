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Москалькова назвала разрушение Каховской ГЭС катастрофой - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:55 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/ges-1876716728.html
Москалькова назвала разрушение Каховской ГЭС катастрофой
Москалькова назвала разрушение Каховской ГЭС катастрофой - РИА Новости, 07.06.2023
Москалькова назвала разрушение Каховской ГЭС катастрофой
Взрыв на Каховской ГЭС привел к огромнейшей катастрофе как в сфере жизнедеятельности людей, так и вообще существования этого региона с точки зрения... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:55
2023-06-07T14:55
специальная военная операция на украине
происшествия
разрушение каховской гэс
татьяна москалькова
каховская гэс
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Взрыв на Каховской ГЭС привел к огромнейшей катастрофе как в сфере жизнедеятельности людей, так и вообще существования этого региона с точки зрения благоприятной окружающей среды, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Взрыв на Каховской ГЭС привел к огромнейшей катастрофе как в сфере жизнедеятельности людей, так и вообще существования этого региона с точки зрения благоприятной окружающей среды", - сказала Москалькова журналистам. Она добавила, что необходимо сделать все возможное, чтобы спасти из региона людей. "И нет слов, чтобы выразить осуждение этого террористического акта со стороны Украины", - заключила омбудсмен. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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происшествия, разрушение каховской гэс, татьяна москалькова, каховская гэс, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС, Татьяна Москалькова, Каховская ГЭС, Вооруженные силы Украины, Россия
Москалькова назвала разрушение Каховской ГЭС катастрофой

Москалькова: разрушение Каховской ГЭС приведет к огромнейшей катастрофе для региона

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодтопленная улица в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Подтопленная улица в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Подтопленная улица в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Взрыв на Каховской ГЭС привел к огромнейшей катастрофе как в сфере жизнедеятельности людей, так и вообще существования этого региона с точки зрения благоприятной окружающей среды, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
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"Взрыв на Каховской ГЭС привел к огромнейшей катастрофе как в сфере жизнедеятельности людей, так и вообще существования этого региона с точки зрения благоприятной окружающей среды", - сказала Москалькова журналистам.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
Она добавила, что необходимо сделать все возможное, чтобы спасти из региона людей.
"И нет слов, чтобы выразить осуждение этого террористического акта со стороны Украины", - заключила омбудсмен.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРазрушение Каховской ГЭСТатьяна МоскальковаКаховская ГЭСВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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