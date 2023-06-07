https://ria.ru/20230607/ges-1876716728.html

Москалькова назвала разрушение Каховской ГЭС катастрофой

Москалькова назвала разрушение Каховской ГЭС катастрофой - РИА Новости, 07.06.2023

Москалькова назвала разрушение Каховской ГЭС катастрофой

Взрыв на Каховской ГЭС привел к огромнейшей катастрофе как в сфере жизнедеятельности людей, так и вообще существования этого региона с точки зрения... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:55

2023-06-07T14:55

2023-06-07T14:55

специальная военная операция на украине

происшествия

разрушение каховской гэс

татьяна москалькова

каховская гэс

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Взрыв на Каховской ГЭС привел к огромнейшей катастрофе как в сфере жизнедеятельности людей, так и вообще существования этого региона с точки зрения благоприятной окружающей среды, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Взрыв на Каховской ГЭС привел к огромнейшей катастрофе как в сфере жизнедеятельности людей, так и вообще существования этого региона с точки зрения благоприятной окружающей среды", - сказала Москалькова журналистам. Она добавила, что необходимо сделать все возможное, чтобы спасти из региона людей. "И нет слов, чтобы выразить осуждение этого террористического акта со стороны Украины", - заключила омбудсмен. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, разрушение каховской гэс, татьяна москалькова, каховская гэс, вооруженные силы украины, россия