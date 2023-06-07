https://ria.ru/20230607/ges-1876697045.html

В Крыму считают, что Украина подрывом Каховской ГЭС отреклась от территорий

В Крыму считают, что Украина подрывом Каховской ГЭС отреклась от территорий - РИА Новости, 07.06.2023

В Крыму считают, что Украина подрывом Каховской ГЭС отреклась от территорий

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что подрывом Каховской ГЭС украинские власти отреклись от южных... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:53

2023-06-07T13:53

2023-06-07T13:53

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

украина

россия

владимир константинов

разрушение каховской гэс

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что подрывом Каховской ГЭС украинские власти отреклись от южных территорий. "Зачем они это сделали? Похоже, что они отреклись полностью от этих территорий", - сказал Константинов. По его словам, киевские власти стремятся превратить низовье Днепра в болото. "Им ни люди, ни земля эта уже не нужна. Это странные люди, и их нужно как можно скорее отстранить от власти, иначе они наделают беды", - сказал Константинов. Он добавил, что "запас воды в Крыму более чем достаточный". "У нас никогда не было такого запаса воды в водохранилищах. Принятые ранее меры позволяют подпитывать водохранилища водой из подземных резервуаров. У нас хороший, надежный водный баланс, который дает гарантированное водообеспечение независимо от погоды на долгий период времени", - сказал Константинов. По его словам, ситуация с уровнем воды в Северо-Крымском канале находится под наблюдением. "Есть угроза его обмеления, но для нас это не является критичной ситуацией", - подчеркнул глава крымского парламента. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. При этом он подчеркнул, что водохранилища в Крыму на данный момент заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно. Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, республика крым, украина, россия, владимир константинов, разрушение каховской гэс, ситуация в днр и лнр