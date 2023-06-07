https://ria.ru/20230607/ges-1876694549.html

Киев не раз угрожал разрушить Каховскую ГЭС, заявили в Крыму

Киев не раз угрожал разрушить Каховскую ГЭС, заявили в Крыму - РИА Новости, 07.06.2023

Киев не раз угрожал разрушить Каховскую ГЭС, заявили в Крыму

Угроза разрушить Каховскую ГЭС не раз озвучивалась в украинских медиа, идея витала в воздухе, сказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов в эфире... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:42

2023-06-07T13:42

2023-06-07T14:41

специальная военная операция на украине

владимир константинов

разрушение каховской гэс

новая каховка

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Угроза разрушить Каховскую ГЭС не раз озвучивалась в украинских медиа, идея витала в воздухе, сказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24". "Угроза затопления (после разрушения) Каховской ГЭС – она же звучала много раз от них – если мониторить украинские телеграм-каналы, они без конца об этом говорили. То есть эта идея – она без конца витала у них в воздухе. Она им нужна была. Во-первых, это отвлечение своего населения, во-вторых, там это подается за успех. Почему? Потому что нам плохо – наши люди находятся в воде, животные в воде, они все это мультиплицируют, довирают сколько можно, приписывают количество погибших животных и много лжи добавляется, чтобы у себя удерживать эту картинку. Но они способны на очень большие преступления. Не должно быть никакого сомнения в этом. Мы много раз в Крыму об этом говорили", - сказал Константинов журналистам. Спикер крымского парламента также заявил, что от Украины надо потребовать возмещения ущерба, нанесенного подрывом Каховской ГЭС. "Это серьезная экологическая катастрофа, которая произошла по вине нацистской банды. В числе тех финансовых претензий, которые мы готовим по нанесению ущерба за период нахождения в Украине, за период блокад и других преступлений по отношению к Крыму, херсонцы в эту копилку должны положить это неподдающееся никакому анализу преступление, совершенное на глазах у всего мира", - сказал Константинов.По его словам, подрывом ГЭС Херсонской области нанесены многомиллиардные убытки.Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

новая каховка

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владимир константинов, разрушение каховской гэс, новая каховка, украина, в мире