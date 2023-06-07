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Киев не раз угрожал разрушить Каховскую ГЭС, заявили в Крыму - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 07.06.2023 (обновлено: 14:41 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/ges-1876694549.html
Киев не раз угрожал разрушить Каховскую ГЭС, заявили в Крыму
Киев не раз угрожал разрушить Каховскую ГЭС, заявили в Крыму - РИА Новости, 07.06.2023
Киев не раз угрожал разрушить Каховскую ГЭС, заявили в Крыму
Угроза разрушить Каховскую ГЭС не раз озвучивалась в украинских медиа, идея витала в воздухе, сказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов в эфире... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:42
2023-06-07T14:41
специальная военная операция на украине
владимир константинов
разрушение каховской гэс
новая каховка
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Угроза разрушить Каховскую ГЭС не раз озвучивалась в украинских медиа, идея витала в воздухе, сказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24". "Угроза затопления (после разрушения) Каховской ГЭС – она же звучала много раз от них – если мониторить украинские телеграм-каналы, они без конца об этом говорили. То есть эта идея – она без конца витала у них в воздухе. Она им нужна была. Во-первых, это отвлечение своего населения, во-вторых, там это подается за успех. Почему? Потому что нам плохо – наши люди находятся в воде, животные в воде, они все это мультиплицируют, довирают сколько можно, приписывают количество погибших животных и много лжи добавляется, чтобы у себя удерживать эту картинку. Но они способны на очень большие преступления. Не должно быть никакого сомнения в этом. Мы много раз в Крыму об этом говорили", - сказал Константинов журналистам. Спикер крымского парламента также заявил, что от Украины надо потребовать возмещения ущерба, нанесенного подрывом Каховской ГЭС. "Это серьезная экологическая катастрофа, которая произошла по вине нацистской банды. В числе тех финансовых претензий, которые мы готовим по нанесению ущерба за период нахождения в Украине, за период блокад и других преступлений по отношению к Крыму, херсонцы в эту копилку должны положить это неподдающееся никакому анализу преступление, совершенное на глазах у всего мира", - сказал Константинов.По его словам, подрывом ГЭС Херсонской области нанесены многомиллиардные убытки.Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
новая каховка
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владимир константинов, разрушение каховской гэс, новая каховка, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Константинов, Разрушение Каховской ГЭС, Новая Каховка, Украина, В мире
Киев не раз угрожал разрушить Каховскую ГЭС, заявили в Крыму

Спикер парламента Константинов: угроза разрушения Каховской ГЭС не раз озвучивалась Киевом

© AP Photo / LibkosЗатопленный район Херсона
Затопленный район Херсона - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Libkos
Затопленный район Херсона
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Угроза разрушить Каховскую ГЭС не раз озвучивалась в украинских медиа, идея витала в воздухе, сказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Угроза затопления (после разрушения) Каховской ГЭС – она же звучала много раз от них – если мониторить украинские телеграм-каналы, они без конца об этом говорили. То есть эта идея – она без конца витала у них в воздухе. Она им нужна была. Во-первых, это отвлечение своего населения, во-вторых, там это подается за успех. Почему? Потому что нам плохо – наши люди находятся в воде, животные в воде, они все это мультиплицируют, довирают сколько можно, приписывают количество погибших животных и много лжи добавляется, чтобы у себя удерживать эту картинку. Но они способны на очень большие преступления. Не должно быть никакого сомнения в этом. Мы много раз в Крыму об этом говорили", - сказал Константинов журналистам.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
Спикер крымского парламента также заявил, что от Украины надо потребовать возмещения ущерба, нанесенного подрывом Каховской ГЭС. "Это серьезная экологическая катастрофа, которая произошла по вине нацистской банды. В числе тех финансовых претензий, которые мы готовим по нанесению ущерба за период нахождения в Украине, за период блокад и других преступлений по отношению к Крыму, херсонцы в эту копилку должны положить это неподдающееся никакому анализу преступление, совершенное на глазах у всего мира", - сказал Константинов.
По его словам, подрывом ГЭС Херсонской области нанесены многомиллиардные убытки.
Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир КонстантиновРазрушение Каховской ГЭСНовая КаховкаУкраинаВ мире
 
 
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