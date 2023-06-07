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В Крыму прокомментировали слова Зеленского о разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/ges-1876684058.html
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о разрушении Каховской ГЭС
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о разрушении Каховской ГЭС
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал уловкой вора слова Владимира Зеленского, увидевшего в разрушении Каховской ГЭС предпосылки к РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:54
2023-06-07T12:54
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир зеленский
олег крючков
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал уловкой вора слова Владимира Зеленского, увидевшего в разрушении Каховской ГЭС предпосылки к возвращению полуострова Украине. Ранее Зеленский в своем телеграм-канале заявил: разрушение Каховской ГЭС свидетельствует о том, что власти РФ осознали, что и "из Крыма им придется бежать". "Есть хорошая пословица, когда "Держи вора!" кричит сам вор. Зеленский - глупый человек, который не знает историю. Крым был, есть и будет российским. Это непотопляемый авианосец в Черном море", - сказал Крючков РИА Новости. По его словам, в причастности Киева к подрыву ГЭС сомневаться не приходится. "Киевские власти готовились к этому заблаговременно", - пояснил Крючков. Он добавил, что "клоунскую труппу Зеленского" ждет участь Запорожской сечи, которую разогнали по приказу Екатерины II.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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происшествия, владимир зеленский, олег крючков, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Зеленский, Олег Крючков, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о разрушении Каховской ГЭС

Советник Аксенова Крючков назвал слова Зеленского о разрушении Каховской ГЭС уловкой вора

Затопление Новой Каховки после обстрела ВСУ Каховской ГЭС
Затопление Новой Каховки после обстрела ВСУ Каховской ГЭС
Затопление Новой Каховки после обстрела ВСУ Каховской ГЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал уловкой вора слова Владимира Зеленского, увидевшего в разрушении Каховской ГЭС предпосылки к возвращению полуострова Украине.
Ранее Зеленский в своем телеграм-канале заявил: разрушение Каховской ГЭС свидетельствует о том, что власти РФ осознали, что и "из Крыма им придется бежать".
«
"Есть хорошая пословица, когда "Держи вора!" кричит сам вор. Зеленский - глупый человек, который не знает историю. Крым был, есть и будет российским. Это непотопляемый авианосец в Черном море", - сказал Крючков РИА Новости.
По его словам, в причастности Киева к подрыву ГЭС сомневаться не приходится. "Киевские власти готовились к этому заблаговременно", - пояснил Крючков.
Он добавил, что "клоунскую труппу Зеленского" ждет участь Запорожской сечи, которую разогнали по приказу Екатерины II.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВладимир ЗеленскийОлег КрючковКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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