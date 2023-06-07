https://ria.ru/20230607/ges-1876684058.html

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о разрушении Каховской ГЭС

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о разрушении Каховской ГЭС

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал уловкой вора слова Владимира Зеленского, увидевшего в разрушении Каховской ГЭС предпосылки к РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:54

2023-06-07T12:54

2023-06-07T12:54

специальная военная операция на украине

происшествия

владимир зеленский

олег крючков

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал уловкой вора слова Владимира Зеленского, увидевшего в разрушении Каховской ГЭС предпосылки к возвращению полуострова Украине. Ранее Зеленский в своем телеграм-канале заявил: разрушение Каховской ГЭС свидетельствует о том, что власти РФ осознали, что и "из Крыма им придется бежать". "Есть хорошая пословица, когда "Держи вора!" кричит сам вор. Зеленский - глупый человек, который не знает историю. Крым был, есть и будет российским. Это непотопляемый авианосец в Черном море", - сказал Крючков РИА Новости. По его словам, в причастности Киева к подрыву ГЭС сомневаться не приходится. "Киевские власти готовились к этому заблаговременно", - пояснил Крючков. Он добавил, что "клоунскую труппу Зеленского" ждет участь Запорожской сечи, которую разогнали по приказу Екатерины II.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимир зеленский, олег крючков, каховская гэс, разрушение каховской гэс