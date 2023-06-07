Вице-премьер Абрамченко назвала уничтожение Каховской ГЭС экоцидом

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим, уничтожив Каховскую ГЭС, устроил в Херсонской области настоящий экоцид, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе правительственного часа в Совете Федерации.Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Не могу не осудить действия киевского режима, уничтожившего Каховскую ГЭС и устроившего настоящий экоцид на территории Херсонской области", - сказала Абрамченко. Она обратила внимание, что на сегодняшний день затоплены несколько населенных пунктов, большая вода угрожает более 20 тысячам мирных граждан, в том числе детей; кроме того, затоплены объекты размещения отходов, скотомогильники, очистные сооружения, погибли животные.Вице-премьер также сообщила, что на затопленной территории находятся несколько уникальных природных комплексов, в том числе национальный парк "Нижнеднепровский" и Гилея: по ее словам, теперь они "надолго утратили свою рекреационную ценность"."Правительство вместе с руководством Херсонской области предприняли необходимые первоочередные меры для стабилизации ситуации и помощи людям", - сообщила Абрамченко. "Мы и дальше будем заботиться о российских регионах. Обеспечим население и объекты экономики водой и устраним последствия экологической катастрофы", - подчеркнула вице-премьер.Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим, уничтожив Каховскую ГЭС, устроил в Херсонской области настоящий экоцид, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не могу не осудить действия киевского режима, уничтожившего Каховскую ГЭС и устроившего настоящий экоцид на территории Херсонской области", - сказала Абрамченко. Она обратила внимание, что на сегодняшний день затоплены несколько населенных пунктов, большая вода угрожает более 20 тысячам мирных граждан, в том числе детей; кроме того, затоплены объекты размещения отходов, скотомогильники, очистные сооружения, погибли животные.
Вице-премьер также сообщила, что на затопленной территории находятся несколько уникальных природных комплексов, в том числе национальный парк "Нижнеднепровский" и Гилея: по ее словам, теперь они "надолго утратили свою рекреационную ценность".
"Правительство вместе с руководством Херсонской области предприняли необходимые первоочередные меры для стабилизации ситуации и помощи людям", - сообщила Абрамченко. "Мы и дальше будем заботиться о российских регионах. Обеспечим население и объекты экономики водой и устраним последствия экологической катастрофы", - подчеркнула вице-премьер.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
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