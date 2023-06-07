Рейтинг@Mail.ru
Сальдо считает, что Украина, разрушив Каховскую ГЭС, навредила сама себе - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 07.06.2023 (обновлено: 15:37 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/ges-1876644702.html
Сальдо считает, что Украина, разрушив Каховскую ГЭС, навредила сама себе
Сальдо считает, что Украина, разрушив Каховскую ГЭС, навредила сама себе - РИА Новости, 07.06.2023
Сальдо считает, что Украина, разрушив Каховскую ГЭС, навредила сама себе
После подрыва Каховской ГЭС оперативно-тактическая ситуация с военной точки зрения сложилась в пользу российских войск, заявил врио губернатора Херсонской... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:34
2023-06-07T15:37
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876627570_262:0:1465:677_1920x0_80_0_0_5e3288d71584cb48f451d33686a6d368.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. После подрыва Каховской ГЭС оперативно-тактическая ситуация с военной точки зрения сложилась в пользу российских войск, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live". "С точки зрения военной оперативно-тактическая ситуация сейчас сложилась в пользу Вооруженных сил Российской Федерации. Они (украинские войска. — Прим. ред.) навредили сами себе. Вся часть, которая ниже плотины и идет до Кинбурнской косы, она по-прежнему непреодолима: топят сразу же на воде. А та часть, где останется дно Каховского водохранилища, — пройти по нему будет невозможно, а вот простреливать его становится намного проще", — сказал Сальдо в ответ на вопрос, как повлияет разрушение ГЭС на обороноспособность региона. Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции. Сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана лишением Крыма воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года входит в состав России).
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876627570_403:0:1598:896_1920x0_80_0_0_f0f27ed48ed199bcb1708a75f30df33a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, херсонская область , россия, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Разрушение Каховской ГЭС
Сальдо считает, что Украина, разрушив Каховскую ГЭС, навредила сама себе

Сальдо: в военном отношении ситуация после ЧП на Каховской ГЭС сложилась в пользу России

© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. После подрыва Каховской ГЭС оперативно-тактическая ситуация с военной точки зрения сложилась в пользу российских войск, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live".
"С точки зрения военной оперативно-тактическая ситуация сейчас сложилась в пользу Вооруженных сил Российской Федерации. Они (украинские войска. — Прим. ред.) навредили сами себе. Вся часть, которая ниже плотины и идет до Кинбурнской косы, она по-прежнему непреодолима: топят сразу же на воде. А та часть, где останется дно Каховского водохранилища, — пройти по нему будет невозможно, а вот простреливать его становится намного проще", — сказал Сальдо в ответ на вопрос, как повлияет разрушение ГЭС на обороноспособность региона.
Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции. Сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана лишением Крыма воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года входит в состав России).
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРазрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала