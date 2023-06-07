https://ria.ru/20230607/ges-1876644702.html

Сальдо считает, что Украина, разрушив Каховскую ГЭС, навредила сама себе

Сальдо считает, что Украина, разрушив Каховскую ГЭС, навредила сама себе - РИА Новости, 07.06.2023

Сальдо считает, что Украина, разрушив Каховскую ГЭС, навредила сама себе

После подрыва Каховской ГЭС оперативно-тактическая ситуация с военной точки зрения сложилась в пользу российских войск, заявил врио губернатора Херсонской... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:34

2023-06-07T10:34

2023-06-07T15:37

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

владимир сальдо

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. После подрыва Каховской ГЭС оперативно-тактическая ситуация с военной точки зрения сложилась в пользу российских войск, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live". "С точки зрения военной оперативно-тактическая ситуация сейчас сложилась в пользу Вооруженных сил Российской Федерации. Они (украинские войска. — Прим. ред.) навредили сами себе. Вся часть, которая ниже плотины и идет до Кинбурнской косы, она по-прежнему непреодолима: топят сразу же на воде. А та часть, где останется дно Каховского водохранилища, — пройти по нему будет невозможно, а вот простреливать его становится намного проще", — сказал Сальдо в ответ на вопрос, как повлияет разрушение ГЭС на обороноспособность региона. Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции. Сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана лишением Крыма воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года входит в состав России).

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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Кирилл Волков

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