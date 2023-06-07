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Власти назвали число людей, пострадавших из-за разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/ges-1876637761.html
Власти назвали число людей, пострадавших из-за разрушения Каховской ГЭС
Власти назвали число людей, пострадавших из-за разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Власти назвали число людей, пострадавших из-за разрушения Каховской ГЭС
От 22 до 40 тысяч человек, по предварительным данным, оказались в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС, сообщил в эфире "Соловьев Live" врио губернатора РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T09:53
2023-06-07T09:53
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
каховская гэс
разрушение каховской гэс
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. От 22 до 40 тысяч человек, по предварительным данным, оказались в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС, сообщил в эфире "Соловьев Live" врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "По предварительным прогнозам, это где-то от 22 тысяч до 40 тысяч", - сказал Сальдо в ответ на соответствующий вопрос.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
Власти назвали число людей, пострадавших из-за разрушения Каховской ГЭС

Сальдо: разрушение Каховской ГЭС, по предварительным данным, затронуло до 40 тысяч человек

Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. От 22 до 40 тысяч человек, по предварительным данным, оказались в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС, сообщил в эфире "Соловьев Live" врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"По предварительным прогнозам, это где-то от 22 тысяч до 40 тысяч", - сказал Сальдо в ответ на соответствующий вопрос.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
"Катастрофа близко". Что будет после разрушения Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСПроисшествия
 
 
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