https://ria.ru/20230607/ges-1876622081.html

На Украине заявили о катастрофических последствиях разрушения Каховской ГЭС

На Украине заявили о катастрофических последствиях разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

На Украине заявили о катастрофических последствиях разрушения Каховской ГЭС

Поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции, из-за ЧП на ГЭС без источника воды в... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T08:26

2023-06-07T08:26

2023-06-07T08:26

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции, из-за ЧП на ГЭС без источника воды в подконтрольной Киеву части Херсонской области осталось 94% оросительных систем, в подконтрольной Украине части Запорожской – 74%, сообщили на сайте министерства аграрной политики и продовольствия Украины. "Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни. Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте Минагропрома Украины. По информации ведомства, из-за ЧП на Каховской ГЭС без источника воды осталось 94% оросительных систем в подконтрольной Киеву части Херсонской области, 74% – в подконтрольной Киеву части Запорожской и 30% – в Днепропетровской. Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, разрушение каховской гэс, каховская гэс