https://ria.ru/20230607/gaz-1876795304.html
В Минэнерго рассказали о сроках реализации газового хаба в Турции
В Минэнерго рассказали о сроках реализации газового хаба в Турции - РИА Новости, 07.06.2023
В Минэнерго рассказали о сроках реализации газового хаба в Турции
Сроки реализации газового хаба в Турции пока не закреплены, но на данный момент сложились все условия, чтобы ускорить решение вопроса по этому вопросу, сообщил... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:47
2023-06-07T18:47
2023-06-07T18:47
экономика
турция
россия
европа
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735090255_0:432:2873:2048_1920x0_80_0_0_3a1f99d0866a47310759eb755b49a3e1.jpg
СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Сроки реализации газового хаба в Турции пока не закреплены, но на данный момент сложились все условия, чтобы ускорить решение вопроса по этому вопросу, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Сроки (организации газового хаба в Турции – ред.) пока не зафиксированы, но работа идет. Думаю, сейчас сложились все условия для того, чтобы совместно с коллегами ускорить решение вопроса", - сказал Шульгинов. Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через него, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан. Тайип Эрдоган, выступая в мае перед сторонниками после победы во втором туре президентских выборов, пообещал реализовывать проект "газового хаба", предложенного ранее российским лидером Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20230510/gaz-1870816162.html
https://ria.ru/20230607/razgovor-1876739410.html
турция
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735090255_956:610:2873:2048_1920x0_80_0_0_7d1466b6bb184b6bae94e0bf03a2f400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, европа, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов
Экономика, Турция, Россия, Европа, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Николай Шульгинов
В Минэнерго рассказали о сроках реализации газового хаба в Турции
Шульгинов: сейчас сложились все условия, чтобы ускорить вопрос по газовому хабу в Турции