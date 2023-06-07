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В Минэнерго рассказали о сроках реализации газового хаба в Турции - РИА Новости, 07.06.2023
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18:47 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/gaz-1876795304.html
В Минэнерго рассказали о сроках реализации газового хаба в Турции
В Минэнерго рассказали о сроках реализации газового хаба в Турции - РИА Новости, 07.06.2023
В Минэнерго рассказали о сроках реализации газового хаба в Турции
Сроки реализации газового хаба в Турции пока не закреплены, но на данный момент сложились все условия, чтобы ускорить решение вопроса по этому вопросу, сообщил... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:47
2023-06-07T18:47
экономика
турция
россия
европа
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
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СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Сроки реализации газового хаба в Турции пока не закреплены, но на данный момент сложились все условия, чтобы ускорить решение вопроса по этому вопросу, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Сроки (организации газового хаба в Турции – ред.) пока не зафиксированы, но работа идет. Думаю, сейчас сложились все условия для того, чтобы совместно с коллегами ускорить решение вопроса", - сказал Шульгинов. Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через него, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан. Тайип Эрдоган, выступая в мае перед сторонниками после победы во втором туре президентских выборов, пообещал реализовывать проект "газового хаба", предложенного ранее российским лидером Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20230510/gaz-1870816162.html
https://ria.ru/20230607/razgovor-1876739410.html
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экономика, турция, россия, европа, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов
Экономика, Турция, Россия, Европа, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Николай Шульгинов
В Минэнерго рассказали о сроках реализации газового хаба в Турции

Шульгинов: сейчас сложились все условия, чтобы ускорить вопрос по газовому хабу в Турции

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГазопровод высокого давления
Газопровод высокого давления - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газопровод высокого давления. Архивное фото
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СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Сроки реализации газового хаба в Турции пока не закреплены, но на данный момент сложились все условия, чтобы ускорить решение вопроса по этому вопросу, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Сроки (организации газового хаба в Турции – ред.) пока не зафиксированы, но работа идет. Думаю, сейчас сложились все условия для того, чтобы совместно с коллегами ускорить решение вопроса", - сказал Шульгинов.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
СМИ: Турция получила отсрочку по оплате российского газа до 2024 года
10 мая, 15:47
Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через него, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
Тайип Эрдоган, выступая в мае перед сторонниками после победы во втором туре президентских выборов, пообещал реализовывать проект "газового хаба", предложенного ранее российским лидером Владимиром Путиным.
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ЭкономикаТурцияРоссияЕвропаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Николай Шульгинов
 
 
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