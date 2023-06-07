https://ria.ru/20230607/gaz-1876795304.html

В Минэнерго рассказали о сроках реализации газового хаба в Турции

В Минэнерго рассказали о сроках реализации газового хаба в Турции - РИА Новости, 07.06.2023

В Минэнерго рассказали о сроках реализации газового хаба в Турции

Сроки реализации газового хаба в Турции пока не закреплены, но на данный момент сложились все условия, чтобы ускорить решение вопроса по этому вопросу, сообщил... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T18:47

2023-06-07T18:47

2023-06-07T18:47

экономика

турция

россия

европа

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

николай шульгинов

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СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Сроки реализации газового хаба в Турции пока не закреплены, но на данный момент сложились все условия, чтобы ускорить решение вопроса по этому вопросу, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Сроки (организации газового хаба в Турции – ред.) пока не зафиксированы, но работа идет. Думаю, сейчас сложились все условия для того, чтобы совместно с коллегами ускорить решение вопроса", - сказал Шульгинов. Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через него, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан. Тайип Эрдоган, выступая в мае перед сторонниками после победы во втором туре президентских выборов, пообещал реализовывать проект "газового хаба", предложенного ранее российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230510/gaz-1870816162.html

https://ria.ru/20230607/razgovor-1876739410.html

турция

россия

европа

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экономика, турция, россия, европа, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов