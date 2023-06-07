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В Афганистане фургон с людьми упал в овраг - РИА Новости, 07.06.2023
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20:56 07.06.2023
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В Афганистане фургон с людьми упал в овраг
В Афганистане фургон с людьми упал в овраг - РИА Новости, 07.06.2023
В Афганистане фургон с людьми упал в овраг
Фургон упал в овраг в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана, 24 человека погибли, включая 12 женщин и восемь детей, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:56
2023-06-07T20:56
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Фургон упал в овраг в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана, 24 человека погибли, включая 12 женщин и восемь детей, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные местной полиции. "Из-за неосторожности водителя автомобиль съехал с дороги и упал в овраг. Двадцать четыре человека погибли", — цитирует агентство слова представителя полиции провинции Сари-Пуль Дена Мохаммеда Назари. По данным агентства, полиция не раскрывала других подробностей о причинах аварии.
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афганистан, в мире
Афганистан, В мире
В Афганистане фургон с людьми упал в овраг

На севере Афганистана при падении фургона в овраг погибли 24 человека

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Фургон упал в овраг в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана, 24 человека погибли, включая 12 женщин и восемь детей, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные местной полиции.
"Из-за неосторожности водителя автомобиль съехал с дороги и упал в овраг. Двадцать четыре человека погибли", — цитирует агентство слова представителя полиции провинции Сари-Пуль Дена Мохаммеда Назари.
По данным агентства, полиция не раскрывала других подробностей о причинах аварии.
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