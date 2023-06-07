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Киселев: Народный фронт работает там, где трудно - РИА Новости, 07.06.2023
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23:40 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/front-1876835014.html
Киселев: Народный фронт работает там, где трудно
Киселев: Народный фронт работает там, где трудно - РИА Новости, 07.06.2023
Киселев: Народный фронт работает там, где трудно
Народный фронт работает там, где трудно и где формально нельзя, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T23:40
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общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Народный фронт работает там, где трудно и где формально нельзя, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Народный фронт работает там, где трудно и там, где формально нельзя", - сказал Киселев на II Национальной премии интернет-контента во Дворце гимнастики Винер-Усмановой в среду. Он также наградил Народный фронт за победу в специальной номинации "Победа будет за нами".
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РИА Новости
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дмитрий киселев, общероссийский народный фронт, россия
Дмитрий Киселев, Общероссийский народный фронт, Россия
Киселев: Народный фронт работает там, где трудно

Киселев: Народный фронт работает там, где трудно и где формально нельзя

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Народный фронт работает там, где трудно и где формально нельзя, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Народный фронт работает там, где трудно и там, где формально нельзя", - сказал Киселев на II Национальной премии интернет-контента во Дворце гимнастики Винер-Усмановой в среду.
Он также наградил Народный фронт за победу в специальной номинации "Победа будет за нами".
 
Дмитрий КиселевОбщероссийский народный фронтРоссия
 
 
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