https://ria.ru/20230607/forum-1876771410.html

Организаторы Kazan Digital Week ожидают роста числа участников

Организаторы Kazan Digital Week ожидают роста числа участников - РИА Новости, 07.06.2023

Организаторы Kazan Digital Week ожидают роста числа участников

Организаторы международного форума Kazan Digital Week ожидают роста числа участников в этом году, сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:11

2023-06-07T17:11

2023-06-07T17:11

республика татарстан

россия

максут шадаев

сколково

снг

айрат хайруллин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796418467_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_9fe6704d798cdb42e84f0afbc6d2a936.jpg

КАЗАНЬ, 7 июн – РИА Новости. Организаторы международного форума Kazan Digital Week ожидают роста числа участников в этом году, сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин. Международный форум Kazan Digital Week пройдет 20-22 сентября. В этом году оргкомитет по подготовке форума возглавил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. "Мы рассчитываем в этом году на рост количества стран-участников Kazan Digital Week. Сейчас идет активная фаза регистрации, формирование спикеров, круглых столов", - сказал Хайруллин. Он напомнил, что в прошлом году в форуме приняли участие более 17 тысяч человек, в том числе 14 тысяч - очно. Форум посетили главы и министры цифровизации регионов России, а также представители 32 зарубежных государств. Хайруллин отметил, что в этом году большую заинтересованность к форуму проявляют страны исламского мира, партнеры из стран СНГ. Главной повесткой Kazan Digital Week в этом году, по информации министра, станут показ и продажа тех IT-продуктов, которые представлены на российском рынке для российских компаний. Kazan Digital Week охватывает 10 основных тематик - от образования, здравоохранения до финансовых технологий, кибербезопасности. Широкий охват тематик, по словам министра, дает возможность участвовать в форуме главам российских городов, организациям и компаниям, научным школам, фонду "Сколково" и другим. Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Миссия форума - содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве. Форум проходит в смешанном формате (офлайн и онлайн).

https://ria.ru/20230531/rosgvardii-1875287126.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, максут шадаев, сколково, снг, айрат хайруллин