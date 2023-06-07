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Организаторы Kazan Digital Week ожидают роста числа участников - РИА Новости, 07.06.2023
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17:11 07.06.2023
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Организаторы Kazan Digital Week ожидают роста числа участников
Организаторы Kazan Digital Week ожидают роста числа участников - РИА Новости, 07.06.2023
Организаторы Kazan Digital Week ожидают роста числа участников
Организаторы международного форума Kazan Digital Week ожидают роста числа участников в этом году, сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:11
2023-06-07T17:11
республика татарстан
россия
максут шадаев
сколково
снг
айрат хайруллин
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КАЗАНЬ, 7 июн – РИА Новости. Организаторы международного форума Kazan Digital Week ожидают роста числа участников в этом году, сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин. Международный форум Kazan Digital Week пройдет 20-22 сентября. В этом году оргкомитет по подготовке форума возглавил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. "Мы рассчитываем в этом году на рост количества стран-участников Kazan Digital Week. Сейчас идет активная фаза регистрации, формирование спикеров, круглых столов", - сказал Хайруллин. Он напомнил, что в прошлом году в форуме приняли участие более 17 тысяч человек, в том числе 14 тысяч - очно. Форум посетили главы и министры цифровизации регионов России, а также представители 32 зарубежных государств. Хайруллин отметил, что в этом году большую заинтересованность к форуму проявляют страны исламского мира, партнеры из стран СНГ. Главной повесткой Kazan Digital Week в этом году, по информации министра, станут показ и продажа тех IT-продуктов, которые представлены на российском рынке для российских компаний. Kazan Digital Week охватывает 10 основных тематик - от образования, здравоохранения до финансовых технологий, кибербезопасности. Широкий охват тематик, по словам министра, дает возможность участвовать в форуме главам российских городов, организациям и компаниям, научным школам, фонду "Сколково" и другим. Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Миссия форума - содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве. Форум проходит в смешанном формате (офлайн и онлайн).
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россия, максут шадаев, сколково, снг, айрат хайруллин
Республика Татарстан, Россия, Максут Шадаев, Сколково, СНГ, Айрат Хайруллин
Организаторы Kazan Digital Week ожидают роста числа участников

Организаторы Kazan Digital Week ожидают роста числа участников в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУчастники форума
Участники форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участники форума. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 7 июн – РИА Новости. Организаторы международного форума Kazan Digital Week ожидают роста числа участников в этом году, сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.
Международный форум Kazan Digital Week пройдет 20-22 сентября. В этом году оргкомитет по подготовке форума возглавил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
"Мы рассчитываем в этом году на рост количества стран-участников Kazan Digital Week. Сейчас идет активная фаза регистрации, формирование спикеров, круглых столов", - сказал Хайруллин.
Он напомнил, что в прошлом году в форуме приняли участие более 17 тысяч человек, в том числе 14 тысяч - очно. Форум посетили главы и министры цифровизации регионов России, а также представители 32 зарубежных государств.
Хайруллин отметил, что в этом году большую заинтересованность к форуму проявляют страны исламского мира, партнеры из стран СНГ. Главной повесткой Kazan Digital Week в этом году, по информации министра, станут показ и продажа тех IT-продуктов, которые представлены на российском рынке для российских компаний.
Kazan Digital Week охватывает 10 основных тематик - от образования, здравоохранения до финансовых технологий, кибербезопасности. Широкий охват тематик, по словам министра, дает возможность участвовать в форуме главам российских городов, организациям и компаниям, научным школам, фонду "Сколково" и другим.
Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Миссия форума - содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве. Форум проходит в смешанном формате (офлайн и онлайн).
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Республика ТатарстанРоссияМаксут ШадаевСколковоСНГАйрат Хайруллин
 
 
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