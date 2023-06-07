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Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной - РИА Новости, 07.06.2023
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13:26 07.06.2023 (обновлено: 14:57 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/fermery-1876689971.html
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной - РИА Новости, 07.06.2023
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали въезд грузовиков через пункт пропуска Шегини, сообщила украинская погранслужба в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:26
2023-06-07T14:57
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Польские фермеры заблокировали въезд грузовиков через пункт пропуска Шегини, сообщила украинская погранслужба в Telegram-канале.&quot;Въезд грузовиков в Польшу через пункт пропуска Шегини заблокирован. Перед пунктом пропуска Медика польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, которые следуют с Украины в Польшу&quot;, — говорится в публикации.При этом легковые автомобили, автобусы и грузовики пропускают на Украину в обычном режиме.О протесте польских фермеров на границе против либерализации торговли с Киевом сообщала в среду радиостанция RMF FM.Еврокомиссия с 2 мая ограничила свободное обращение пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Ограничительные меры действовали до 5 июня. Нововведения были призваны устранить логистические трудности, связанные с этими продуктами в пяти странах.Накануне во время брифинга на железнодорожном переходе с Украиной в Дорохуске министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс сообщил, что в соответствии с регламентом ЕС со вторника зерно с Украины больше не выгружают на польской территории.
https://ria.ru/20230523/zerno-1873697715.html
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украина, польша, в мире, киев, евросоюз, еврокомиссия
Украина, Польша, В мире, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры устроили протест, заблокировав въезд грузовиков с Украины через Шегини

© Фото : @EKOlodziejczak_ / TwitterПротест польских фермеров перед пунктом пропуска Медика
Протест польских фермеров перед пунктом пропуска Медика - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : @EKOlodziejczak_ / Twitter
Протест польских фермеров перед пунктом пропуска Медика
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МОСКВА, 7 июн РИА Новости. Польские фермеры заблокировали въезд грузовиков через пункт пропуска Шегини, сообщила украинская погранслужба в Telegram-канале.
«

"Въезд грузовиков в Польшу через пункт пропуска Шегини заблокирован. Перед пунктом пропуска Медика польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, которые следуют с Украины в Польшу", — говорится в публикации.

При этом легковые автомобили, автобусы и грузовики пропускают на Украину в обычном режиме.
О протесте польских фермеров на границе против либерализации торговли с Киевом сообщала в среду радиостанция RMF FM.
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Еврокомиссия с 2 мая ограничила свободное обращение пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Ограничительные меры действовали до 5 июня. Нововведения были призваны устранить логистические трудности, связанные с этими продуктами в пяти странах.
Накануне во время брифинга на железнодорожном переходе с Украиной в Дорохуске министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс сообщил, что в соответствии с регламентом ЕС со вторника зерно с Украины больше не выгружают на польской территории.
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