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Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной - РИА Новости, 07.06.2023
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали въезд грузовиков через пункт пропуска Шегини, сообщила украинская погранслужба в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:26
2023-06-07T13:26
2023-06-07T14:57
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Польские фермеры заблокировали въезд грузовиков через пункт пропуска Шегини, сообщила украинская погранслужба в Telegram-канале."Въезд грузовиков в Польшу через пункт пропуска Шегини заблокирован. Перед пунктом пропуска Медика польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, которые следуют с Украины в Польшу", — говорится в публикации.При этом легковые автомобили, автобусы и грузовики пропускают на Украину в обычном режиме.О протесте польских фермеров на границе против либерализации торговли с Киевом сообщала в среду радиостанция RMF FM.Еврокомиссия с 2 мая ограничила свободное обращение пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Ограничительные меры действовали до 5 июня. Нововведения были призваны устранить логистические трудности, связанные с этими продуктами в пяти странах.Накануне во время брифинга на железнодорожном переходе с Украиной в Дорохуске министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс сообщил, что в соответствии с регламентом ЕС со вторника зерно с Украины больше не выгружают на польской территории.
https://ria.ru/20230523/zerno-1873697715.html
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украина, польша, в мире, киев, евросоюз, еврокомиссия
Украина, Польша, В мире, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Польские фермеры устроили протест, заблокировав въезд грузовиков с Украины через Шегини