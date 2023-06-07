https://ria.ru/20230607/fermery-1876676374.html

СМИ: польские фермеры протестуют против либерализации торговли с Украиной

СМИ: польские фермеры протестуют против либерализации торговли с Украиной - РИА Новости, 07.06.2023

СМИ: польские фермеры протестуют против либерализации торговли с Украиной

Польские фермеры протестуют на границе против либерализации торговли с Украиной, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:31

2023-06-07T12:31

2023-06-07T12:31

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ВАРШАВА, 7 июн – РИА Новости. Польские фермеры протестуют на границе против либерализации торговли с Украиной, сообщает радиостанция RMF FM. "Группа фермеров протестует у пограничного перехода в Медыке в Подкарпатском воеводстве. Протестующие намерены перекрыть национальную дорогу № 28 в двух километрах от границы с Украиной", - говорится в сообщении. Из фото, опубликованных RMF FM, следует, что фермеры приехали к границе на тракторах с прицепами. На их плакатах написано "Не надо нам давать – достаточно не отбирать". Из сообщения, опубликованного борющейся за права фермеров организацией "Обманутая деревня", следует, что "причиной протеста является возобновление либерализации торговли с Украиной". Накануне во время брифинга на железнодорожном переходе с Украиной в Дорохуске министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс сообщил, что в соответствии с регламентом ЕС со вторника зерно с Украины больше не выгружается в Польше.

https://ria.ru/20230601/polsha-1875608188.html

https://ria.ru/20230526/polsha-1874212466.html

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в мире, украина, польша, евросоюз, экономика