https://ria.ru/20230607/evropa-1876582255.html

Туроператоры рассказали о новых путевках в Европу летом

Туроператоры рассказали о новых путевках в Европу летом - РИА Новости, 07.06.2023

Туроператоры рассказали о новых путевках в Европу летом

Туроператоры рассказали РИА Новости, что спрос на отдых в Европе есть, стыковочные рейсы улетают с полной загрузкой, при этом можно найти очень привлекательные... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:02

2023-06-07T11:02

2023-06-07T11:11

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Туроператоры рассказали РИА Новости, что спрос на отдых в Европе есть, стыковочные рейсы улетают с полной загрузкой, при этом можно найти очень привлекательные цены, но "это крохи" по сравнению с интересом к Турции.Только через Кувейт"Спрос на отдых в Европу, конечно, есть, туристы ищут и находят способы туда попасть", – рассказывает директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская. Правда, она уточняет, что некорректно говорить про пакетные туры, так как, за исключением предложений на базе блочной авиаперевозки через Кувейт (например, "Русский Экспресс" продает такие путевки на Кипр), это полностью индивидуальные программы."Мы предлагаем их по запросу туристов и рассчитываем цену в каждом конкретном случае, – уточняет Анна Филатовская.–Стыковки в Европу сейчас берут через Ереван, Баку, Стамбул, Дубай, Каир. В ближайшее время должны появиться удобные пересадки в Тбилиси".Продолжительность поездок, по словам эксперта, не имеет четких границ: от двух-трех дней до полутора-двух месяцев. Туристов интересуют разнообразные маршруты, кто-то бронирует одну страну и в ней один город. Есть запросы на посещение нескольких городов или стран за один отпуск.На Кипр за 23 тысячи рублейВ компании FUN&SUN отмечают рост спроса на Кипр. Но вопрос, с чем сравнивать. Так, если с прошлым годом, когда были единичные заявки, то рост колоссальный, но по факту спрос в разы ниже, чем в 2019 году."Мы летаем на Jazeera Airways, у нас стыковка через Кувейт и билет выписывается сразу один на весь маршрут, — уточняют в FUN&SUN. — Национальную кипрскую визу делают пять дней".Цены, говорят эксперты компании, привлекательные: купить тур в отель категории "две звезды" в Ларнаку с вылетом 14 июня можно от 23 тысяч рублей на человека, в Айя-Напу — от 37 тысяч рублей, в "трешку" на Протасе — от 43 тысяч рублей. И это с перелетом."Цены — сказка"В компании "ПАКС" отметили рост интереса к Черногории. "Европа пользовалась после пандемии стабильным спросом, конечно, не таким, как до 2020-го, но на Италию, Хорватию, Черногорию, Венгрию запросы были постоянно, — говорит заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе компании ПАКС Любовь Чучмаева. — На сегодняшний день в топ продаж вырвалась Черногория, страна безвизовая для россиян".Она поясняет, что ПАКС эксклюзивно предлагает программу в Тиват на Jazeera Airways (также через Кувейт). Полеты выполняются два раза в неделю, первый рейс улетел 4 июня с загрузкой 100 процентов.По словам эксперта, "цены — сказка": от 102-104 тысяч рублей стоит отдых в отеле категории "три звезды" в Будве, Бечичи (неделя на двоих с авиаперелетом). На курортах Петровац, Режевичи в "четверках" и "пятерках" – от 154-157 тысяч.Рост есть, но не на все страныСреди индивидуальных путешествий отчасти рост спроса на Европу подтверждают. "Сейчас российские туристы стали активнее приобретать туры на Кипр и в Грецию. Средний чек такого путешествия — около 120 тысяч рублей", – говорит директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. Кипр, по его словам, гораздо популярнее из-за простоты получения национальной визы. Хотя пропуск в страну стал дороже, получить его все еще несложно. Чтобы попасть на греческие курорты, придется пройти полную процедуру оформления шенгенской визы.Перелеты для россиян стыковочные. "На Кипр в основном летают через Кувейт, а в Грецию — через Анталью", — говорит он.По данным "Слетать.ру", в 2023 году спрос на отдых в Европе изменился лишь в отношении Кипра. "В настоящий момент объем бронирования туров в республику на летний сезон составляет 0,22 процента от общей доли заявок на анализируемый период, что практически вдвое превышает соответствующий показатель прошлого года", — говорят в компании.Турция все равно лидерПродажи на таких традиционно востребованных у наших соотечественников направлениях, как Греция, Италия и Испания сохраняют прошлогоднюю динамику и остаются на уровне единичных заявок, несмотря на расширение вариантов по авиаперелетам, говорят эксперты.Но все уточняют, что спрос на Европу "не идет ни в какое сравнение" с интересом к Турции. На нее приходится примерно половина всех продаж туров за рубеж. На таком фоне поток в Европу — "это крохи".

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https://ria.ru/20230602/evropa-1875716648.html

https://ria.ru/20230521/turtsiya-1872916884.html

https://ria.ru/20230526/turtsiya-1874198575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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