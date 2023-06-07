https://ria.ru/20230607/evakuatsiya-1876820759.html

Четыре тысячи жителей Херсонской области эвакуировали из-за затопления

Четыре тысячи жителей Херсонской области эвакуировали из-за затопления - РИА Новости, 07.06.2023

Четыре тысячи жителей Херсонской области эвакуировали из-за затопления

В пунктах временного размещения сейчас находятся четыре тысячи жителей Херсонской области, при необходимости есть резерв ещё на 5,5 тысячи, сообщил врио... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T21:16

2023-06-07T21:16

2023-06-07T21:16

херсонская область

владимир сальдо

россия

владимир путин

разрушение каховской гэс

происшествия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В пунктах временного размещения сейчас находятся четыре тысячи жителей Херсонской области, при необходимости есть резерв ещё на 5,5 тысячи, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее Сальдо заявил, что тридцать пять населенных пунктов и территорий в трех округах подверглись затоплению из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области. "Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе, в пунктах временного размещения. На данный момент эвакуировано более 4000 человек ... Сейчас в наличии около полусотни пунктов на почти три тысячи мест, в случае необходимости есть резерв ещё на 5,5 тысячи", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. Он отметил, что проверил условия размещения эвакуированных граждан: пункты оснащены всем необходимым и готовы к приёму пострадавших жителей. По его словам, в одном из ПВР люди настроены оптимистично, многие собираются возвращаться назад. Кроме того, в ближайшее время будет принято решение о выплате компенсаций за пострадавшее жильё. Он добавил, что в случае необходимости содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы. "Эвакуированных пока меньше, чем мест для их размещения. Однако готовность друзей прийти на помощь ещё больше укрепляет наши силы и вселяет в нас уверенность: мы справимся с любыми трудностями и сохраним жизни людей!", - добавил губернатор. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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херсонская область , владимир сальдо, россия, владимир путин, разрушение каховской гэс, происшествия