Рейтинг@Mail.ru
Четыре тысячи жителей Херсонской области эвакуировали из-за затопления - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/evakuatsiya-1876820759.html
Четыре тысячи жителей Херсонской области эвакуировали из-за затопления
Четыре тысячи жителей Херсонской области эвакуировали из-за затопления - РИА Новости, 07.06.2023
Четыре тысячи жителей Херсонской области эвакуировали из-за затопления
В пунктах временного размещения сейчас находятся четыре тысячи жителей Херсонской области, при необходимости есть резерв ещё на 5,5 тысячи, сообщил врио... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T21:16
2023-06-07T21:16
херсонская область
владимир сальдо
россия
владимир путин
разрушение каховской гэс
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876742453_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_e9015466571e5b7fd7e877401ca51018.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В пунктах временного размещения сейчас находятся четыре тысячи жителей Херсонской области, при необходимости есть резерв ещё на 5,5 тысячи, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее Сальдо заявил, что тридцать пять населенных пунктов и территорий в трех округах подверглись затоплению из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области. "Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе, в пунктах временного размещения. На данный момент эвакуировано более 4000 человек ... Сейчас в наличии около полусотни пунктов на почти три тысячи мест, в случае необходимости есть резерв ещё на 5,5 тысячи", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. Он отметил, что проверил условия размещения эвакуированных граждан: пункты оснащены всем необходимым и готовы к приёму пострадавших жителей. По его словам, в одном из ПВР люди настроены оптимистично, многие собираются возвращаться назад. Кроме того, в ближайшее время будет принято решение о выплате компенсаций за пострадавшее жильё. Он добавил, что в случае необходимости содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы. "Эвакуированных пока меньше, чем мест для их размещения. Однако готовность друзей прийти на помощь ещё больше укрепляет наши силы и вселяет в нас уверенность: мы справимся с любыми трудностями и сохраним жизни людей!", - добавил губернатор. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876742453_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_13e07233e0a2b02aba2ec38fd61f6efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, россия, владимир путин, разрушение каховской гэс, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Владимир Путин, Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
Четыре тысячи жителей Херсонской области эвакуировали из-за затопления

Сальдо рассказал об эвакуации четырех тысяч человек из подтопленных районов Херсонщины

© AP Photo / LibkosЗатопленный район Херсона
Затопленный район Херсона - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Libkos
Затопленный район Херсона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В пунктах временного размещения сейчас находятся четыре тысячи жителей Херсонской области, при необходимости есть резерв ещё на 5,5 тысячи, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее Сальдо заявил, что тридцать пять населенных пунктов и территорий в трех округах подверглись затоплению из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
"Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе, в пунктах временного размещения. На данный момент эвакуировано более 4000 человек ... Сейчас в наличии около полусотни пунктов на почти три тысячи мест, в случае необходимости есть резерв ещё на 5,5 тысячи", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
Он отметил, что проверил условия размещения эвакуированных граждан: пункты оснащены всем необходимым и готовы к приёму пострадавших жителей. По его словам, в одном из ПВР люди настроены оптимистично, многие собираются возвращаться назад. Кроме того, в ближайшее время будет принято решение о выплате компенсаций за пострадавшее жильё.
Он добавил, что в случае необходимости содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы.
"Эвакуированных пока меньше, чем мест для их размещения. Однако готовность друзей прийти на помощь ещё больше укрепляет наши силы и вселяет в нас уверенность: мы справимся с любыми трудностями и сохраним жизни людей!", - добавил губернатор.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.
Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
 
Херсонская областьВладимир СальдоРоссияВладимир ПутинРазрушение Каховской ГЭСПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала