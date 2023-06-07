https://ria.ru/20230607/evakuatsiya-1876713155.html

Началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС

Началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

Началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС

Началась эвакуация граждан, заблокированных на корсунских дачах после подтопления территорий в результате разрушения Каховской ГЭС, заявил в эфире телеканала... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:43

2023-06-07T14:43

2023-06-07T14:43

специальная военная операция на украине

происшествия

владимир леонтьев (новая каховка)

разрушение каховской гэс

каховская гэс

херсонская область

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Началась эвакуация граждан, заблокированных на корсунских дачах после подтопления территорий в результате разрушения Каховской ГЭС, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава городского округа Владимир Леонтьев. Ранее в среду он сообщал, что до 100 человек остаются заблокированными на корсунских дачах. Накануне село Корсунка почти полностью ушло под воду. "Сейчас продолжается вывоз людей с корсунских дач. Это большой поселок, 350 домов. Мы оттуда вывозим, в том числе, маломобильных", - сказал Леонтьев.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс, каховская гэс, херсонская область