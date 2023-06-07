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В России с начала года растет энергопотребление, заявил Шульгинов - РИА Новости, 07.06.2023
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18:42 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/energiya-1876794425.html
В России с начала года растет энергопотребление, заявил Шульгинов
В России с начала года растет энергопотребление, заявил Шульгинов - РИА Новости, 07.06.2023
В России с начала года растет энергопотребление, заявил Шульгинов
Энергопотребление в России с начала года демонстрирует увеличение на 0,5%, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:42
2023-06-07T18:42
экономика
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Энергопотребление в России с начала года демонстрирует увеличение на 0,5%, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "В первую очередь необходимо ориентироваться на динамику энергопотребления как на индикатор роста экономики", - ответил он на вопрос о прогнозе по потреблению электроэнергии и ее выработке на 2023 год. "С начала года рост потребления электроэнергии составляет 0,5%", - сказал министр об уровне энергопотребления в РФ в настоящее время.
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экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В России с начала года растет энергопотребление, заявил Шульгинов

Глава Минэнерго Шульгинов: энергопотребление в России с начала года растет на 0,5 процента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Николай Шульгинов. Архивное фото
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СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Энергопотребление в России с начала года демонстрирует увеличение на 0,5%, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"В первую очередь необходимо ориентироваться на динамику энергопотребления как на индикатор роста экономики", - ответил он на вопрос о прогнозе по потреблению электроэнергии и ее выработке на 2023 год. "С начала года рост потребления электроэнергии составляет 0,5%", - сказал министр об уровне энергопотребления в РФ в настоящее время.
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ЭкономикаРоссияНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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