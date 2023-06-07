https://ria.ru/20230607/energiya-1876794425.html

В России с начала года растет энергопотребление, заявил Шульгинов

В России с начала года растет энергопотребление, заявил Шульгинов - РИА Новости, 07.06.2023

В России с начала года растет энергопотребление, заявил Шульгинов

Энергопотребление в России с начала года демонстрирует увеличение на 0,5%, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T18:42

2023-06-07T18:42

2023-06-07T18:42

экономика

россия

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Энергопотребление в России с начала года демонстрирует увеличение на 0,5%, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "В первую очередь необходимо ориентироваться на динамику энергопотребления как на индикатор роста экономики", - ответил он на вопрос о прогнозе по потреблению электроэнергии и ее выработке на 2023 год. "С начала года рост потребления электроэнергии составляет 0,5%", - сказал министр об уровне энергопотребления в РФ в настоящее время.

https://ria.ru/20230510/nauka-1868385839.html

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экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)