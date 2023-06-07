https://ria.ru/20230607/dtp-1876755804.html
В Смоленской области пьяный водитель сбил троих детей
В Смоленской области пьяный водитель сбил троих детей - РИА Новости, 07.06.2023
В Смоленской области пьяный водитель сбил троих детей
Влетевший в отбойное ограждение пьяный водитель в городе Демидове Смоленской области сбил троих детей, говорится в сообщении ГИБДД по региону. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:32
2023-06-07T16:32
2023-06-07T16:32
происшествия
смоленская область
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БРЯНСК, 7 июн - РИА Новости. Влетевший в отбойное ограждение пьяный водитель в городе Демидове Смоленской области сбил троих детей, говорится в сообщении ГИБДД по региону. ДТП произошло возле дома на улице Гуреевской. Установлено, что 43-летний мужчина на автомобиле Mazda не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего улетел в отбойное ограждение и наехал на детей 16, 12 и 11 лет. "В результате ДТП несовершеннолетние получили телесные повреждения различной степени тяжести, с которыми доставлены в медицинское учреждение, где им назначено лечение. Установлено, что водитель автомашины Mazda в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Уточняется, что по результатам медицинского освидетельствования водителя количество паров этанола в выдыхаемом воздухе превысило 1,5 миллиграмма на литр.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
смоленская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленская область
Происшествия, Смоленская область
В Смоленской области пьяный водитель сбил троих детей
В Смоленской области пьяный 43-летний мужчина на иномарке сбил троих детей, они в больнице