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В Курской области сбили украинский разведывательный дрон - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:55 07.06.2023 (обновлено: 21:05 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/dron-1876816276.html
В Курской области сбили украинский разведывательный дрон
В Курской области сбили украинский разведывательный дрон - РИА Новости, 07.06.2023
В Курской области сбили украинский разведывательный дрон
Украинский разведывательный дрон "Лелека-100" сбит в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:55
2023-06-07T21:05
курская область
россия
суджанский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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КУРСК, 7 июн – РИА Новости. Украинский разведывательный дрон "Лелека-100" сбит в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "В Суджанском районе наши пограничники посадили очередную "птичку" ВСУ. В этот раз добычей стал украинский разведывательный дрон "Лелека-100". Его приземлили средствами РЭБ. Благодарю за службу!" - написал губернатор в своем телеграм-канале. Ранее в понедельник на оперативном совещании Старовойт констатировал, что атаки украинских дронов на Курскую область участились. Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.
курская область
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курская область, россия, суджанский район, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Россия, Суджанский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Курской области сбили украинский разведывательный дрон

Губернатор Старовойт: в Курской области сбили украинский разведывательный дрон

© Фото : Роман Старовойт / TelegramДрон ВСУ, сбитый в Суджанском районе Курской области
Дрон ВСУ, сбитый в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Дрон ВСУ, сбитый в Суджанском районе Курской области
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КУРСК, 7 июн – РИА Новости. Украинский разведывательный дрон "Лелека-100" сбит в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"В Суджанском районе наши пограничники посадили очередную "птичку" ВСУ. В этот раз добычей стал украинский разведывательный дрон "Лелека-100". Его приземлили средствами РЭБ. Благодарю за службу!" - написал губернатор в своем телеграм-канале.
Ранее в понедельник на оперативном совещании Старовойт констатировал, что атаки украинских дронов на Курскую область участились.
Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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