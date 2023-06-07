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В Курской области сбили украинский разведывательный дрон
В Курской области сбили украинский разведывательный дрон - РИА Новости, 07.06.2023
В Курской области сбили украинский разведывательный дрон
Украинский разведывательный дрон "Лелека-100" сбит в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:55
2023-06-07T20:55
2023-06-07T21:05
курская область
россия
суджанский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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КУРСК, 7 июн – РИА Новости. Украинский разведывательный дрон "Лелека-100" сбит в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "В Суджанском районе наши пограничники посадили очередную "птичку" ВСУ. В этот раз добычей стал украинский разведывательный дрон "Лелека-100". Его приземлили средствами РЭБ. Благодарю за службу!" - написал губернатор в своем телеграм-канале. Ранее в понедельник на оперативном совещании Старовойт констатировал, что атаки украинских дронов на Курскую область участились. Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.
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курская область, россия, суджанский район, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Россия, Суджанский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Курской области сбили украинский разведывательный дрон
Губернатор Старовойт: в Курской области сбили украинский разведывательный дрон