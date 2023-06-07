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Украинские военные атаковали пожарную бригаду в Шебекино дроном
Украинские военные атаковали пожарную бригаду в Шебекино дроном - РИА Новости, 07.06.2023
Украинские военные атаковали пожарную бригаду в Шебекино дроном
Украинские военные атаковали пожарную бригаду в Шебекино при помощи дрона, рассказал корреспонденту РИА Новости один из спасателей. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:03
2023-06-07T15:03
2023-06-07T15:05
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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ШЕБЕКИНО (Белгородская обл.), 7 июн – РИА Новости. Украинские военные атаковали пожарную бригаду в Шебекино при помощи дрона, рассказал корреспонденту РИА Новости один из спасателей. В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ "накрыли" Шебекино из РСЗО "Град", более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. По его словам, во вторник украинские войска выпустили по Шебекинскому городскому округу 460 различных боеприпасов, 26 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников, пострадавших нет. "Во время тушения и проливки здания по нам начали скидывать с квадрокоптера ВОГ (выстрел осколочный гранатометный – ред.). Слава богу, все целые", - сказал член пожарной бригады.
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские военные атаковали пожарную бригаду в Шебекино дроном
Украинский дрон сбросил боеприпас на пожарную бригаду в Шебекино
ШЕБЕКИНО (Белгородская обл.), 7 июн – РИА Новости. Украинские военные атаковали пожарную бригаду в Шебекино при помощи дрона, рассказал корреспонденту РИА Новости один из спасателей.
В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ "накрыли" Шебекино из РСЗО "Град", более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. По его словам, во вторник украинские войска выпустили по Шебекинскому городскому округу 460 различных боеприпасов, 26 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников, пострадавших нет.
"Во время тушения и проливки здания по нам начали скидывать с квадрокоптера ВОГ (выстрел осколочный гранатометный – ред.). Слава богу, все целые", - сказал член пожарной бригады.
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