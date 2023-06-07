https://ria.ru/20230607/doplaty-1876785233.html

Медики, соцработники и культработники Подмосковья получат доплаты с 1 июля

Медики, соцработники и культработники Подмосковья получат доплаты с 1 июля - РИА Новости, 07.06.2023

Медики, соцработники и культработники Подмосковья получат доплаты с 1 июля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 1 июля в рамках поддержки отдельных категорий трудящихся будут проиндексированы зарплаты медиков,... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:59

2023-06-07T17:59

2023-06-07T17:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 1 июля в рамках поддержки отдельных категорий трудящихся будут проиндексированы зарплаты медиков, соцработков и работников культуры. "С 1 июля мы поддержим отдельные категории работников – медики, соцработники и работники культуры. Мы проиндексируем зарплаты от 8% до 10%. Увеличение коснется порядка 110 тысяч человек, а уровень доплат, в зависимости от позиций, составит от 5 до 12 тысяч рублей плюсом", - отметил Воробьев в ходе своего ежегодного обращения. По словам губернатора, доплаты также стоит ожидать руководителям, педагогам и мастерам десяти лучших колледжей Подмосковья. "Также педагоги школ искусств получат доплаты. И дальше будем внимательно наблюдать, куда направить ресурсы для того, чтобы качество образования и всего того, что связано с этими благородными профессиями, у нас росло", - подчеркнул Воробьев. Губернатор также напомнил, что год назад уже принималось решение вводить доплаты педагогам и директорам наиболее преуспевающих школ, эта инициатива должна позволить ученикам получить достойное образование и поступить в хорошие вузы.

https://ria.ru/20230607/medspetsialisty-1876780424.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев