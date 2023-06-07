https://ria.ru/20230607/dollar-1876637871.html

Экс-советник ЦРУ рассказал, кто уничтожит гегемонию доллара

Экс-советник ЦРУ рассказал, кто уничтожит гегемонию доллара - РИА Новости, 07.06.2023

Экс-советник ЦРУ рассказал, кто уничтожит гегемонию доллара

Ущерб, который может нанести введение странами БРИКС собственной валюты, окажется непреодолим для доллара, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T09:54

2023-06-07T09:54

2023-06-07T12:41

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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Ущерб, который может нанести введение странами БРИКС собственной валюты, окажется непреодолим для доллара, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning."Это связано с введением новой основной валюты, которая может ослабить глобальную роль доллара и в конечном итоге вытеснить его в качестве ведущего платежного и резервного средства", — считает он.По словам автора, БРИКС по всем показателям представляет собой существенную альтернативу западной гегемонии. Чрезмерное использование Вашингтоном санкций заставит другие государства отказаться от доллара, что приведет к ослаблению США и в конечном счете к краху доверия к американской валюте как таковой, полагает он.Санкции, которые Штаты и их союзники наложили на Россию после начала конфликта на Украине, стали беспрецедентными, и многие государства опасаются, что могут оказаться следующими, если пойдут вразрез с Белым домом. Этот страх значительно ускорил стремление полностью отказаться от долларовой системы, подчеркнул Рикардс.Мир недостаточно внимательно следит за развитием БРИКС, результатом этого станет скорое потрясение международной валютной системы, заключил эксперт.

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

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