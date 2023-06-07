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Скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в десять раз

Скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в десять раз - РИА Новости, 07.06.2023

Скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в десять раз

Скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в десять раз, заявил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T23:25

2023-06-07T23:25

2023-06-07T23:43

специальная военная операция на украине

днепр (город)

россия

дмитрий песков

андрей алексеенко

разрушение каховской гэс

происшествия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в десять раз, заявил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. "Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в десять раз. На вечернем штабе приняли решение закрепить за каждым затопленным районом куратора из числа зампредов правительства. Они на месте будут координировать все задачи. Работа продолжается круглосуточно. Помощь должна прийти к каждому", - написал Алексеенко в своем телеграм-канале. "Ликвидация последствий стихии продолжается. На эту минуту группировка спасателей МЧС России увеличена уже до 428 человек и 188 единиц техники. Мобилизованы все имеющиеся в области грузовики повышенной проходимости и автобусы", - также написал Алексеенко.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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днепр (город), россия, дмитрий песков, андрей алексеенко, разрушение каховской гэс, происшествия