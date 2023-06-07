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BestDoctor стал лидером по уровню потребительской лояльности к услугам ДМС
BestDoctor стал лидером по уровню потребительской лояльности к услугам ДМС - РИА Новости, 07.06.2023
BestDoctor стал лидером по уровню потребительской лояльности к услугам ДМС
Компания BestDoctor стал лидером по удовлетворенности услугами ДМС по версии исследовательского агентства Magram Market Research, сообщает BestDoctor. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:33
2023-06-07T16:33
2023-06-07T17:07
пресс-релизы
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МОСКВА, 7 июн – Компания BestDoctor. Компания BestDoctor стал лидером по удовлетворенности услугами ДМС по версии исследовательского агентства Magram Market Research, сообщает BestDoctor.Был проведен анализ клиентской базы крупнейших страховых компаний. NPS BestDoctor достиг 75% при среднем значении по отрасли медицинского страхования в России равном 45%. Доля промоутеров (лояльных клиентов) составила 80%, а доля критиков — 5%."На сегодняшний день NPS — самый простой и понятный способ определить, насколько клиенты лояльны к бренду и продуктам компании в целом. BestDoctor фокусируется на развитии цифровых продуктов на стыке трех областей — страхования, медицины и технологий. То, что опрашиваемые пользователи особенно выделяют клиентский опыт использования нашего мобильного приложения (93% против 64% у конкурентов), еще раз подтверждает, что мы движемся в верном направлении", — заявил партнер и коммерческий директор группы компаний BestDoctor Влад Вольфсон, слова которого приводятся в сообщении.По результатам исследования, BestDoctor склонны рекомендовать квалифицированные специалисты и руководители с высоким уровнем дохода в возрасте от 20 до 39 лет. Наиболее лояльными клиентами BestDoctor являются молодые мужчины в Москве, занимающие руководящую должность с доходом выше среднего.В исследовании изучены следующие страховые компании: ВСК, Ингосстрах, Ренессанс Страхование, Ресо, АльфаСтрахование, СОГАЗ, Согласие, BestDoctor. Исследование проведено среди пользователей услуг ДМС в городах-миллионниках с сегментацией по полу, возрасту, уровню образования и занимаемой должности. В опросе приняли участие 1566 человек.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 7 июн – Компания BestDoctor.
Компания BestDoctor стал лидером по удовлетворенности услугами ДМС по версии исследовательского агентства Magram Market Research
, сообщает BestDoctor.
Был проведен анализ клиентской базы крупнейших страховых компаний. NPS BestDoctor достиг 75% при среднем значении по отрасли медицинского страхования в России равном 45%. Доля промоутеров (лояльных клиентов) составила 80%, а доля критиков — 5%.
"На сегодняшний день NPS — самый простой и понятный способ определить, насколько клиенты лояльны к бренду и продуктам компании в целом. BestDoctor фокусируется на развитии цифровых продуктов на стыке трех областей — страхования, медицины и технологий. То, что опрашиваемые пользователи особенно выделяют клиентский опыт использования нашего мобильного приложения (93% против 64% у конкурентов), еще раз подтверждает, что мы движемся в верном направлении", — заявил партнер и коммерческий директор группы компаний BestDoctor Влад Вольфсон, слова которого приводятся в сообщении.
По результатам исследования, BestDoctor склонны рекомендовать квалифицированные специалисты и руководители с высоким уровнем дохода в возрасте от 20 до 39 лет. Наиболее лояльными клиентами BestDoctor являются молодые мужчины в Москве, занимающие руководящую должность с доходом выше среднего.
В исследовании изучены следующие страховые компании: ВСК, Ингосстрах, Ренессанс Страхование, Ресо, АльфаСтрахование, СОГАЗ, Согласие, BestDoctor. Исследование проведено среди пользователей услуг ДМС в городах-миллионниках с сегментацией по полу, возрасту, уровню образования и занимаемой должности. В опросе приняли участие 1566 человек.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза
.