https://ria.ru/20230607/dms-1876755106.html

BestDoctor стал лидером по уровню потребительской лояльности к услугам ДМС

BestDoctor стал лидером по уровню потребительской лояльности к услугам ДМС - РИА Новости, 07.06.2023

BestDoctor стал лидером по уровню потребительской лояльности к услугам ДМС

Компания BestDoctor стал лидером по удовлетворенности услугами ДМС по версии исследовательского агентства Magram Market Research, сообщает BestDoctor. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:33

2023-06-07T16:33

2023-06-07T17:07

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876754215_0:0:869:489_1920x0_80_0_0_ab9bb9af4393bd306deec49ed24bdc10.jpg

МОСКВА, 7 июн – Компания BestDoctor. Компания BestDoctor стал лидером по удовлетворенности услугами ДМС по версии исследовательского агентства Magram Market Research, сообщает BestDoctor.Был проведен анализ клиентской базы крупнейших страховых компаний. NPS BestDoctor достиг 75% при среднем значении по отрасли медицинского страхования в России равном 45%. Доля промоутеров (лояльных клиентов) составила 80%, а доля критиков — 5%."На сегодняшний день NPS — самый простой и понятный способ определить, насколько клиенты лояльны к бренду и продуктам компании в целом. BestDoctor фокусируется на развитии цифровых продуктов на стыке трех областей — страхования, медицины и технологий. То, что опрашиваемые пользователи особенно выделяют клиентский опыт использования нашего мобильного приложения (93% против 64% у конкурентов), еще раз подтверждает, что мы движемся в верном направлении", — заявил партнер и коммерческий директор группы компаний BestDoctor Влад Вольфсон, слова которого приводятся в сообщении.По результатам исследования, BestDoctor склонны рекомендовать квалифицированные специалисты и руководители с высоким уровнем дохода в возрасте от 20 до 39 лет. Наиболее лояльными клиентами BestDoctor являются молодые мужчины в Москве, занимающие руководящую должность с доходом выше среднего.В исследовании изучены следующие страховые компании: ВСК, Ингосстрах, Ренессанс Страхование, Ресо, АльфаСтрахование, СОГАЗ, Согласие, BestDoctor. Исследование проведено среди пользователей услуг ДМС в городах-миллионниках с сегментацией по полу, возрасту, уровню образования и занимаемой должности. В опросе приняли участие 1566 человек.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы