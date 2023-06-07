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BestDoctor стал лидером по уровню потребительской лояльности к услугам ДМС - РИА Новости, 07.06.2023
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16:33 07.06.2023 (обновлено: 17:07 07.06.2023)
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BestDoctor стал лидером по уровню потребительской лояльности к услугам ДМС
BestDoctor стал лидером по уровню потребительской лояльности к услугам ДМС - РИА Новости, 07.06.2023
BestDoctor стал лидером по уровню потребительской лояльности к услугам ДМС
Компания BestDoctor стал лидером по удовлетворенности услугами ДМС по версии исследовательского агентства Magram Market Research, сообщает BestDoctor. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:33
2023-06-07T17:07
пресс-релизы
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МОСКВА, 7 июн – Компания BestDoctor. Компания BestDoctor стал лидером по удовлетворенности услугами ДМС по версии исследовательского агентства Magram Market Research, сообщает BestDoctor.Был проведен анализ клиентской базы крупнейших страховых компаний. NPS BestDoctor достиг 75% при среднем значении по отрасли медицинского страхования в России равном 45%. Доля промоутеров (лояльных клиентов) составила 80%, а доля критиков — 5%."На сегодняшний день NPS — самый простой и понятный способ определить, насколько клиенты лояльны к бренду и продуктам компании в целом. BestDoctor фокусируется на развитии цифровых продуктов на стыке трех областей — страхования, медицины и технологий. То, что опрашиваемые пользователи особенно выделяют клиентский опыт использования нашего мобильного приложения (93% против 64% у конкурентов), еще раз подтверждает, что мы движемся в верном направлении", — заявил партнер и коммерческий директор группы компаний BestDoctor Влад Вольфсон, слова которого приводятся в сообщении.По результатам исследования, BestDoctor склонны рекомендовать квалифицированные специалисты и руководители с высоким уровнем дохода в возрасте от 20 до 39 лет. Наиболее лояльными клиентами BestDoctor являются молодые мужчины в Москве, занимающие руководящую должность с доходом выше среднего.В исследовании изучены следующие страховые компании: ВСК, Ингосстрах, Ренессанс Страхование, Ресо, АльфаСтрахование, СОГАЗ, Согласие, BestDoctor. Исследование проведено среди пользователей услуг ДМС в городах-миллионниках с сегментацией по полу, возрасту, уровню образования и занимаемой должности. В опросе приняли участие 1566 человек.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.
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353
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пресс-релизы
Пресс-релизы

BestDoctor стал лидером по уровню потребительской лояльности к услугам ДМС

© Фото : пресс-служба BestDoctorBestDoctor стал лидером по уровню потребительской лояльности к услугам ДМС
BestDoctor стал лидером по уровню потребительской лояльности к услугам ДМС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : пресс-служба BestDoctor
BestDoctor стал лидером по уровню потребительской лояльности к услугам ДМС
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МОСКВА, 7 июн – Компания BestDoctor. Компания BestDoctor стал лидером по удовлетворенности услугами ДМС по версии исследовательского агентства Magram Market Research, сообщает BestDoctor.
Был проведен анализ клиентской базы крупнейших страховых компаний. NPS BestDoctor достиг 75% при среднем значении по отрасли медицинского страхования в России равном 45%. Доля промоутеров (лояльных клиентов) составила 80%, а доля критиков — 5%.
"На сегодняшний день NPS — самый простой и понятный способ определить, насколько клиенты лояльны к бренду и продуктам компании в целом. BestDoctor фокусируется на развитии цифровых продуктов на стыке трех областей — страхования, медицины и технологий. То, что опрашиваемые пользователи особенно выделяют клиентский опыт использования нашего мобильного приложения (93% против 64% у конкурентов), еще раз подтверждает, что мы движемся в верном направлении", — заявил партнер и коммерческий директор группы компаний BestDoctor Влад Вольфсон, слова которого приводятся в сообщении.
По результатам исследования, BestDoctor склонны рекомендовать квалифицированные специалисты и руководители с высоким уровнем дохода в возрасте от 20 до 39 лет. Наиболее лояльными клиентами BestDoctor являются молодые мужчины в Москве, занимающие руководящую должность с доходом выше среднего.
В исследовании изучены следующие страховые компании: ВСК, Ингосстрах, Ренессанс Страхование, Ресо, АльфаСтрахование, СОГАЗ, Согласие, BestDoctor. Исследование проведено среди пользователей услуг ДМС в городах-миллионниках с сегментацией по полу, возрасту, уровню образования и занимаемой должности. В опросе приняли участие 1566 человек.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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