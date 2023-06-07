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Эксперт прокомментировал подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса - РИА Новости, 07.06.2023
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Эксперт прокомментировал подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса
Эксперт прокомментировал подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса - РИА Новости, 07.06.2023
Эксперт прокомментировал подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса
Подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области может поставить крест на будущем зерновой сделки, при этом на восстановление поврежденного участка РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:40
2023-06-07T16:40
специальная военная операция на украине
одесса
тольятти
одесский припортовый завод
происшествия
зерновая сделка
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области может поставить крест на будущем зерновой сделки, при этом на восстановление поврежденного участка трубопровода вероятно уйдет один-два месяца, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Украинская диверсионная группа в понедельник вечером подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса", есть пострадавшие среди мирного населения, заявили в среду в Минобороны РФ, назвав произошедшее террористическим актом. "Взрыв означает невозможность рестарта не только аммиакопровода, но и Одесского припортового завода, являющегося его конечным пунктом ... И, конечно, диверсия на аммиакопроводе Тольятти – Одесса (равно как и обрушение дамбы Каховской ГЭС) может поставить крест на дальнейшей судьбе зерновой сделки: после нее нет смысла ее продлевать", - заявил Хазанов. По его словам, трубопровод с момента его остановки в прошлом году, скорее всего, не работал, просто из трубы не был удален весь содержащийся в нем аммиак. "Почему это не сделал "Укртрансаммиак" как оператор украинской части аммиакопровода "Тольятти – Одесса" - непонятно, возможно технически это было невозможно. Зато теперь остается ждать, пока аммиак стравится, и сколько времени займет данный процесс – может, сутки, может быть, неделю или больше, здесь многое зависит от количества аммиака в трубе. Процесс восстановления пострадавшего участка может занять один-два месяца", - подчеркнул эксперт. В то же время сами повреждения аммиакопровода, как полагает эксперт, могут быть сравнительно небольшие, в отличие от площади поражения – радиусом в несколько километров. Хазанов отметил, что степень опасности аварии для людей зависит от того, на каком расстоянии от трубы находились их дома, сколько в них проживало человек, есть ли зеленые насаждения, какова роза ветров и температура воздуха, однако, в любом случае, следует побыстрее эвакуировать оттуда население. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230601/ammiakoprovod-1875622938.html
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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одесса, тольятти, одесский припортовый завод, происшествия, зерновая сделка
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Тольятти, Одесский припортовый завод, Происшествия, Зерновая сделка
Эксперт прокомментировал подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса

Эксперт Хазанов: подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса ставит под угрозу зерновую сделку

На месте подрыва аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. Кадр видео
На месте подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса в Харьковской области. Кадр видео
На месте подрыва аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. Кадр видео
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области может поставить крест на будущем зерновой сделки, при этом на восстановление поврежденного участка трубопровода вероятно уйдет один-два месяца, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.
Украинская диверсионная группа в понедельник вечером подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса", есть пострадавшие среди мирного населения, заявили в среду в Минобороны РФ, назвав произошедшее террористическим актом.
«
"Взрыв означает невозможность рестарта не только аммиакопровода, но и Одесского припортового завода, являющегося его конечным пунктом ... И, конечно, диверсия на аммиакопроводе Тольятти – Одесса (равно как и обрушение дамбы Каховской ГЭС) может поставить крест на дальнейшей судьбе зерновой сделки: после нее нет смысла ее продлевать", - заявил Хазанов.
По его словам, трубопровод с момента его остановки в прошлом году, скорее всего, не работал, просто из трубы не был удален весь содержащийся в нем аммиак. "Почему это не сделал "Укртрансаммиак" как оператор украинской части аммиакопровода "Тольятти – Одесса" - непонятно, возможно технически это было невозможно. Зато теперь остается ждать, пока аммиак стравится, и сколько времени займет данный процесс – может, сутки, может быть, неделю или больше, здесь многое зависит от количества аммиака в трубе. Процесс восстановления пострадавшего участка может занять один-два месяца", - подчеркнул эксперт.
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В то же время сами повреждения аммиакопровода, как полагает эксперт, могут быть сравнительно небольшие, в отличие от площади поражения – радиусом в несколько километров. Хазанов отметил, что степень опасности аварии для людей зависит от того, на каком расстоянии от трубы находились их дома, сколько в них проживало человек, есть ли зеленые насаждения, какова роза ветров и температура воздуха, однако, в любом случае, следует побыстрее эвакуировать оттуда население.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаТольяттиОдесский припортовый заводПроисшествияЗерновая сделка
 
 
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