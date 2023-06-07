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МИД России прокомментировал подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса

МИД России прокомментировал подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса - РИА Новости, 07.06.2023

МИД России прокомментировал подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса

Ремонт поврежденного взрывом участка аммиакопровода "Тольятти-Одесса" может занять от одного до трех месяцев при наличии доступа к месту повреждения, заявила на РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:40

2023-06-07T14:40

2023-06-07T14:52

специальная военная операция на украине

россия

тольятти

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харьковская область

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владимир зеленский

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ремонт поврежденного взрывом участка аммиакопровода "Тольятти-Одесса" может занять от одного до трех месяцев при наличии доступа к месту повреждения, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Украинская диверсионная группа в понедельник вечером подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса", есть пострадавшие среди мирного населения, заявили в среду в Минобороны РФ, назвав произошедшее террористическим актом."Выведена из строя одна из насосных станций. Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья. По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется примерно от одного до трех месяцев. И это, разумеется, при наличии доступа к месту повреждения", - сказала Захарова на брифинге.Она обратила внимание, что "почти сразу после происшествия Владимир Зеленский заявил, что может устранить проблему, но это, однако, не означает его готовности возобновить транспортировку аммиака"."Мы предпримем усилия для того, чтобы прояснить обстоятельства происшествия. Но уже сейчас можно констатировать, что единственной стороной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода - это, безусловно, (является) киевский режим", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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