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В сирийской оппозиции выразили готовность к прямому диалогу с Дамаском - РИА Новости, 07.06.2023
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15:16 07.06.2023
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В сирийской оппозиции выразили готовность к прямому диалогу с Дамаском
В сирийской оппозиции выразили готовность к прямому диалогу с Дамаском - РИА Новости, 07.06.2023
В сирийской оппозиции выразили готовность к прямому диалогу с Дамаском
Сирийская политическая оппозиция готова к прямым переговорам с Дамаском по всем вопросам, заявил РИА Новости глава переговорной комиссии оппозиции Бадж Джамус. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:16
2023-06-07T15:16
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сирийская политическая оппозиция готова к прямым переговорам с Дамаском по всем вопросам, заявил РИА Новости глава переговорной комиссии оппозиции Бадж Джамус. Переговорная комиссия провела свою первую с 2019 года встречу в Женеве 3-4 июня в присутствии всех её участников. Примечательно, что до недавнего времени комиссия находилась в состоянии кризиса в связи с бойкотом её деятельности со стороны ряда оппозиционных платформ. "Мы собрали весь спектр оппозиции и все платформы в Женеве и выступили с заключительным заявлением… Мы сказали, что готовы к переговорам в любое время, если речь идет о конституции или безопасной обстановке, по всем основным документам резолюции 2254, мы готовы к переговорам со всеми досье, прямым переговорам", - сказал Джамус Собеседник агентства добавил, что оппозиция и ранее проводила прямые переговоры с официальным Дамасском, в том числе и в рамках конституционного комитета. "Это не первый раз, с 2014 года мы ведем прямые переговоры с Дамасском, и непосредственно в Конституционном комитете наши переговоры велись напрямую. У нас нет проблем с прямыми переговорами, и мы давно говорим, что готовы к обсуждению всех вопросов", - добавил Джамус.
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дамаск (город), женева (город), в мире
Дамаск (город), Женева (город), В мире
В сирийской оппозиции выразили готовность к прямому диалогу с Дамаском

В сирийской оппозиции заявили, что готовы напрямую обсудить все вопросы с Дамаском

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Дамаск
Вид на Дамаск - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сирийская политическая оппозиция готова к прямым переговорам с Дамаском по всем вопросам, заявил РИА Новости глава переговорной комиссии оппозиции Бадж Джамус.
Переговорная комиссия провела свою первую с 2019 года встречу в Женеве 3-4 июня в присутствии всех её участников. Примечательно, что до недавнего времени комиссия находилась в состоянии кризиса в связи с бойкотом её деятельности со стороны ряда оппозиционных платформ.
"Мы собрали весь спектр оппозиции и все платформы в Женеве и выступили с заключительным заявлением… Мы сказали, что готовы к переговорам в любое время, если речь идет о конституции или безопасной обстановке, по всем основным документам резолюции 2254, мы готовы к переговорам со всеми досье, прямым переговорам", - сказал Джамус
Собеседник агентства добавил, что оппозиция и ранее проводила прямые переговоры с официальным Дамасском, в том числе и в рамках конституционного комитета.
"Это не первый раз, с 2014 года мы ведем прямые переговоры с Дамасском, и непосредственно в Конституционном комитете наши переговоры велись напрямую. У нас нет проблем с прямыми переговорами, и мы давно говорим, что готовы к обсуждению всех вопросов", - добавил Джамус.
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