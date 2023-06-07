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В сирийской оппозиции выразили готовность к прямому диалогу с Дамаском

В сирийской оппозиции выразили готовность к прямому диалогу с Дамаском - РИА Новости, 07.06.2023

В сирийской оппозиции выразили готовность к прямому диалогу с Дамаском

Сирийская политическая оппозиция готова к прямым переговорам с Дамаском по всем вопросам, заявил РИА Новости глава переговорной комиссии оппозиции Бадж Джамус. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:16

2023-06-07T15:16

2023-06-07T15:16

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сирийская политическая оппозиция готова к прямым переговорам с Дамаском по всем вопросам, заявил РИА Новости глава переговорной комиссии оппозиции Бадж Джамус. Переговорная комиссия провела свою первую с 2019 года встречу в Женеве 3-4 июня в присутствии всех её участников. Примечательно, что до недавнего времени комиссия находилась в состоянии кризиса в связи с бойкотом её деятельности со стороны ряда оппозиционных платформ. "Мы собрали весь спектр оппозиции и все платформы в Женеве и выступили с заключительным заявлением… Мы сказали, что готовы к переговорам в любое время, если речь идет о конституции или безопасной обстановке, по всем основным документам резолюции 2254, мы готовы к переговорам со всеми досье, прямым переговорам", - сказал Джамус Собеседник агентства добавил, что оппозиция и ранее проводила прямые переговоры с официальным Дамасском, в том числе и в рамках конституционного комитета. "Это не первый раз, с 2014 года мы ведем прямые переговоры с Дамасском, и непосредственно в Конституционном комитете наши переговоры велись напрямую. У нас нет проблем с прямыми переговорами, и мы давно говорим, что готовы к обсуждению всех вопросов", - добавил Джамус.

https://ria.ru/20230530/siriya-1875181045.html

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дамаск (город), женева (город), в мире