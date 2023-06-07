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Спасенную из пожара в Ступино девочку закрыл в машине отец

Спасенную из пожара в Ступино девочку закрыл в машине отец - РИА Новости, 07.06.2023

Спасенную из пожара в Ступино девочку закрыл в машине отец

Девочку 14 лет, спасенную из горящей машины в подмосковном Ступино, оставил в заблокированном автомобиле отец, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T20:29

2023-06-07T20:29

2023-06-07T20:29

происшествия

ступино

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Девочку 14 лет, спасенную из горящей машины в подмосковном Ступино, оставил в заблокированном автомобиле отец, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. В среду в пресс-службе областного главка МВД РФ сообщили журналистам, что мужчина в подмосковном Ступино разбил заднее стекло загоревшейся машины, чтобы спасти 14-летнюю девочку. По данным ведомства, инцидент произошел во вторник, в полицию поступило сообщение о возгорании авто. Пострадавших в результате ЧП нет. "Около магазина, расположенного в городе Ступино, отец девочки 2009 года рождения оставил ее без присмотра внутри автомобиля, который загорелся, заблокировав двери, в связи с чем она не могла выбраться из транспортного средства", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, ЧП произошло в среду днем. Отмечается, что девочку спас ее родственник.

ступино

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, ступино, московская область (подмосковье), россия