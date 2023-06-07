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В пяти муниципалитетах Ставрополья ввели режим ЧС - РИА Новости, 07.06.2023
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17:48 07.06.2023 (обновлено: 17:59 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/chs-1876782425.html
В пяти муниципалитетах Ставрополья ввели режим ЧС
В пяти муниципалитетах Ставрополья ввели режим ЧС - РИА Новости, 07.06.2023
В пяти муниципалитетах Ставрополья ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в пяти наиболее пострадавших от ливней территориях Ставропольского края, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:48
2023-06-07T17:59
россия
владимир владимиров
ставропольский край
ставрополь
пятигорск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в пяти наиболее пострадавших от ливней территориях Ставропольского края, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров."Подписал постановление о введении режима ЧС в пяти наиболее пострадавших от ливней территориях - городах Ставрополе и Пятигорске, а также в Изобильненском, Туркменском и Предгорном округах. Это позволит нам начать работу по проведению выплат людям – по 10 тысяч рублей и по 50 тысяч и 100 тысяч рублей – в случае частичной или полной утраты имущества, соответственно", - написал он.От отметил, что от глав муниципалитетов в оперативном порядке ждет списки получателей помощи. Перед краевыми Минтруда и Минфином поставлена задача после получения списков максимально быстро их отработать.Ранее сообщалось, что в субботу и воскресенье на Ставрополье прошли сильные ливни. Было подтоплено более 200 придомовых территорий.
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россия
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россия, владимир владимиров, ставропольский край, ставрополь, пятигорск
Россия, Владимир Владимиров, Ставропольский край, Ставрополь, Пятигорск
В пяти муниципалитетах Ставрополья ввели режим ЧС

Губернатор Владимиров ввел в пяти муниципалитетах Ставрополья режим ЧС из-за ливней

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГород Пятигорск
Город Пятигорск - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в пяти наиболее пострадавших от ливней территориях Ставропольского края, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров.
"Подписал постановление о введении режима ЧС в пяти наиболее пострадавших от ливней территориях - городах Ставрополе и Пятигорске, а также в Изобильненском, Туркменском и Предгорном округах. Это позволит нам начать работу по проведению выплат людям – по 10 тысяч рублей и по 50 тысяч и 100 тысяч рублей – в случае частичной или полной утраты имущества, соответственно", - написал он.
От отметил, что от глав муниципалитетов в оперативном порядке ждет списки получателей помощи. Перед краевыми Минтруда и Минфином поставлена задача после получения списков максимально быстро их отработать.
Ранее сообщалось, что в субботу и воскресенье на Ставрополье прошли сильные ливни. Было подтоплено более 200 придомовых территорий.
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РоссияВладимир ВладимировСтавропольский крайСтавропольПятигорск
 
 
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