https://ria.ru/20230607/chs-1876782425.html
В пяти муниципалитетах Ставрополья ввели режим ЧС
В пяти муниципалитетах Ставрополья ввели режим ЧС - РИА Новости, 07.06.2023
В пяти муниципалитетах Ставрополья ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в пяти наиболее пострадавших от ливней территориях Ставропольского края, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:48
2023-06-07T17:48
2023-06-07T17:59
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владимир владимиров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в пяти наиболее пострадавших от ливней территориях Ставропольского края, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров."Подписал постановление о введении режима ЧС в пяти наиболее пострадавших от ливней территориях - городах Ставрополе и Пятигорске, а также в Изобильненском, Туркменском и Предгорном округах. Это позволит нам начать работу по проведению выплат людям – по 10 тысяч рублей и по 50 тысяч и 100 тысяч рублей – в случае частичной или полной утраты имущества, соответственно", - написал он.От отметил, что от глав муниципалитетов в оперативном порядке ждет списки получателей помощи. Перед краевыми Минтруда и Минфином поставлена задача после получения списков максимально быстро их отработать.Ранее сообщалось, что в субботу и воскресенье на Ставрополье прошли сильные ливни. Было подтоплено более 200 придомовых территорий.
https://ria.ru/20230607/lesa-1876620030.html
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россия, владимир владимиров, ставропольский край, ставрополь, пятигорск
Россия, Владимир Владимиров, Ставропольский край, Ставрополь, Пятигорск
В пяти муниципалитетах Ставрополья ввели режим ЧС
Губернатор Владимиров ввел в пяти муниципалитетах Ставрополья режим ЧС из-за ливней