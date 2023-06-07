https://ria.ru/20230607/bloger-1876802811.html

"На птичьих правах": 60-летний умелец-блогер может лишиться крова

"На птичьих правах": 60-летний умелец-блогер может лишиться крова - РИА Новости, 07.06.2023

"На птичьих правах": 60-летний умелец-блогер может лишиться крова

"На птичьих правах": 60-летний умелец-блогер может лишиться крова

2023-06-07T19:26

2023-06-07T19:26

2023-06-07T19:26

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жилье

россия

tiktok

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блогер

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Игорь Перевалов с детства занимается резьбой по дереву. Благодаря своим поделкам к 60-ти годам он стал известным тиктокером. Мужчина делает игрушки из дерева, создает изделия из бисера, а после продает их в соцсетях. Сейчас Игорю грозит выселение. Несколько лет назад администрация выделила ему помещение для жилья и мастерской, а когда он сделал там ремонт, решило здание продать.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"На птичьих правах": 60-летний умелец-блогер может лишиться крова Игорь Перевалов с детства занимается резьбой по дереву. Благодаря своим поделкам к 60-ти годам он стал известным тиктокером. Мужчина делает игрушки из дерева, создает изделия из бисера, а после продает их в соцсетях. Сейчас Игорю грозит выселение. Несколько лет назад администрация выделила ему помещение для жилья и мастерской, а когда он сделал там ремонт, решило здание продать. 2023-06-07T19:26 true PT3M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, жилье, россия, tiktok, общество, блогер, видео