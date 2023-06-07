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"На птичьих правах": 60-летний умелец-блогер может лишиться крова - РИА Новости, 07.06.2023
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19:26 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/bloger-1876802811.html
"На птичьих правах": 60-летний умелец-блогер может лишиться крова
"На птичьих правах": 60-летний умелец-блогер может лишиться крова - РИА Новости, 07.06.2023
"На птичьих правах": 60-летний умелец-блогер может лишиться крова
"На птичьих правах": 60-летний умелец-блогер может лишиться крова
2023-06-07T19:26
2023-06-07T19:26
видео
жилье
россия
tiktok
общество
блогер
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Игорь Перевалов с детства занимается резьбой по дереву. Благодаря своим поделкам к 60-ти годам он стал известным тиктокером. Мужчина делает игрушки из дерева, создает изделия из бисера, а после продает их в соцсетях. Сейчас Игорю грозит выселение. Несколько лет назад администрация выделила ему помещение для жилья и мастерской, а когда он сделал там ремонт, решило здание продать.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
"На птичьих правах": 60-летний умелец-блогер может лишиться крова
Игорь Перевалов с детства занимается резьбой по дереву. Благодаря своим поделкам к 60-ти годам он стал известным тиктокером. Мужчина делает игрушки из дерева, создает изделия из бисера, а после продает их в соцсетях. Сейчас Игорю грозит выселение. Несколько лет назад администрация выделила ему помещение для жилья и мастерской, а когда он сделал там ремонт, решило здание продать.
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видео, жилье, россия, tiktok, общество, блогер, видео
Видео, Жилье, Россия, TikTok, Общество, Блогер
"На птичьих правах": 60-летний умелец-блогер может лишиться крова
"На птичьих правах": 60-летний умелец-блогер может лишиться крова
2023-06-07T19:26
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"На птичьих правах": 60-летний умелец-блогер может лишиться крова

Читать ria.ru в
"На птичьих правах": 60-летний умелец-блогер может лишиться крова
Игорь Перевалов с детства занимается резьбой по дереву. Благодаря своим поделкам к 60-ти годам он стал известным тиктокером. Мужчина делает игрушки из дерева, создает изделия из бисера, а после продает их в соцсетях. Сейчас Игорю грозит выселение. Несколько лет назад администрация выделила ему помещение для жилья и мастерской, а когда он сделал там ремонт, решило здание продать.
 
ВидеоЖильеРоссияTikTokОбществоБлогер
 
 
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